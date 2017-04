Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc chiến giữa Apple và đối tác sản xuất chip Qualcomm. Đơn kiện được Qualcomm nộp lên tòa án quận Nam California (Mỹ) với nhiều lời buộc tội khác nhau.

Trong nhiều năm qua, Apple và Qualcomm đã cùng nhau nghiên cứu phát triển công nghệ trang bị bên trong iPhone và iPad. Đặc biệt, Qualcomm đã phát triển rất nhiều chip modem để thiết bị Apple kết nối với mạng di động hoặc Wi-Fi, vốn là những yếu tố rất quan trọng cho bất kỳ phần cứng di động nào. Khi Apple cần nhiều chip, Qualcomm đã sẵn sàng đáp ứng.

Mọi thứ dường như đang rất tốt thì bất ngờ Apple đệ trình một vụ kiện trị giá 1 tỉ USD vào tháng 1.2017 nhắm vào Qualcomm khi cho rằng công ty sản xuất chip đã tính phí bản quyền quá cao. Chưa dừng lại ở đó, Apple cũng thực hiện hai vụ kiện chống độc quyền khác nhắm vào Qualcomm ở Trung Quốc.

Còn trong đơn kiện “phản đòn” của mình, Qualcomm nhấn mạnh rằng Apple đã kìm hãm sức mạnh chip modem Qualcomm trong iPhone 7 khiến hiệu suất giữa iPhone sử dụng chip modem Qualcomm ngang ngửa so với chip modem được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh. Thậm chí Qualcomm còn tố Apple ngăn không cho công ty thực hiện các bài so sánh công nghệ của mình so với đối thủ.

Quả thực đơn kiện của Qualcomm hoàn toàn có cơ sở khi Apple cho biết “không có sự khác biệt giữa hai biến thể sử dụng modem Qualcomm và Intel”.

Apple bắt đầu sử dụng modem Intel trong một số phiên bản của iPhone 7 vào năm ngoái. Qualcomm cũng tuyên bố rằng Apple khuyến khích các vụ kiện tụng và can thiệp vào các thỏa thuận.

