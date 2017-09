Tokenization, khắc phục lỗ hổng thẻ

Hầu hết các loại thẻ ngân hàng tại Việt Nam vẫn đang sử dụng công nghệ từ, với độ bảo mật kém hơn so với công nghệ chip (vi mạch điện tử). Bản thân các thông tin như số thẻ, số CVV được in trực tiếp trên thẻ cũng khiến nguy cơ bị sao chụp, đánh cắp tài khoản tăng lên sau mỗi lần thanh toán.

Tầng bảo mật Tokenization trên Samsung Pay được xem là “khắc tinh” hoàn hảo cho những lỗ hổng trên. Khi người dùng tích hợp thẻ thanh toán (thẻ tín dụng hoặc ghi nợ) vào điện thoại Galaxy Note8, Tổ chức chuyển mạch thẻ sẽ cung cấp một mã token duy nhất ứng với dữ liệu thẻ mà người dùng đã đăng ký. Mỗi lần thanh toán, mã token này sẽ được sử dụng thay cho số thẻ, số CVV và không thể can thiệp để truy ngược lại thông tin ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc dù kẻ xấu có nghe trộm, chặn bắt được chuỗi số token hoặc thậm chí là hack máy quẹt thẻ, điện thoại thì chúng cũng không thể truy được thông tin thẻ gốc của người dùng. Người dùng Việt Nam sẽ không còn phải che chắn số CVV, nơm nớp lo lắng mỗi lần bấm mã số thanh toán bởi tất cả thông tin được tiết lộ qua Samsung Pay chỉ là những chuỗi mã hóa mà thôi.

Samsung KNOX - nền tảng bảo mật tối ưu

Có khá nhiều người dùng nhầm lẫn Samsung Pay là một hình thức ví điện tử. Thực tế, Samsung Pay là phương thức thanh toán di động hoàn toàn khác biệt, vượt trội hơn nhiều lần. Người dùng sẽ không phải giao tiền cho một bên trung gian thứ ba và gặp khá nhiều khó khăn để lấy lại tiền khi không dùng hết con số trong ví điện tử. Xét trên khía cạnh bảo mật, ví điện tử rất dễ bị tổn thương nếu điện thoại của người dùng bị hack hoặc xâm nhập bất hợp pháp.

Bên cạnh Tokenization, Samsung Pay mang đến tầng bảo mật thứ hai mang tên Samsung KNOX. Đây là một nền tảng an ninh tích hợp vào cả phần mềm cũng như phần cứng của điện thoại thông minh. Cơ chế bảo mật này sẽ liên tục thẩm tra tính toàn vẹn của thiết bị, phát hiện mọi cố gắng thay đổi hoặc nỗ lực gian lận trong suốt quá trình từ khởi động đến vận hành. Có thể ví Samsung KNOX như những “trạm tuần tra” bố trí trên cả hai mặt trận phần cứng và phần mềm, sẵn sàng đối phó với mọi thủ thuật gian lận, từ cài cắm virus, phần mềm nghe lén, chip sao chụp thông tin,... nhắm vào điện thoại của bạn.

Sinh trắc học, nhận diện chính xác người dùng

Không ít người Việt Nam vẫn có tư tưởng “đồng tiền liền khúc ruột”, không tin tưởng về mức độ an ninh của các hình thức giao dịch điện tử. Điều này gây trở ngại lớn cho mục tiêu giảm thiểu giao dịch tiền mặt tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, trước thực trạng gian lận tại các máy rút tiền ATM đang có những diễn biến phức tạp cộng với việc thanh toán tiền mặt sẽ gặp phải nhiều rào cản trong tương lai, thanh toán di động vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý.

Để mang đến sự an tâm cho người dùng, Samsung Pay tiếp tục mang đến tầng bảo mật thứ 3 là nhận diện sinh trắc học thông qua vân tay hoặc mống mắt. Nếu như Tokenization và Samsung KNOX cung cấp các hàng rào an ninh từ phía ngân hàng và điện thoại thì bảo mật sinh trắc học trao quyền đảm bảo an toàn tài sản cho chính người dùng. Trước mỗi giao dịch, người dùng đều phải quét vân tay hoặc mống mắt để xác nhận danh tính. Điều này đảm bảo giao dịch được thực hiện bởi đúng người, đúng mục đích mà không gây bất cứ phiền toái nào cho người dùng.