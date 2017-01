Tai nghe không dây AirPods có gì đặc biệt?

AirPods là một cặp tai nghe độc lập với một hộp đựng kiêm sạc từ tính, được cấp điện thông qua cổng Lightning giống như trên iPhone hoặc iPad. Tai nghe kết nối với iPhone thông qua Bluetooth, nhưng điểm độc đáo ở sản phẩm là nhờ phần mềm iOS và chip đặc biệt mà khi người dùng mở nắp hộp đựng AirPods, một màn hình sẽ bật lên trên iPhone yêu cầu bạn xác nhận kết nối.



AirPods cũng kết nối với các thiết bị khác dựa trên tài khoản iCloud, bao gồm iPad, máy tính Mac, Apple Watch… Điều này rất hữu ích với những người sở hữu nhiều thiết bị Apple. Mỗi bên tai nghe đều có micro ở phía dưới, vì vậy bạn có thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Thay vì điều khiển để bỏ qua các bài hát hoặc thay đổi âm lượng, bạn có thể nhấp đúp vào một tai nghe để nói chuyện với Siri.

Khả năng làm việc

Âm lượng của AirPods phát ra không lớn nhưng chất lượng âm thành tốt hơn so với tai nghe đi kèm iPhone. Khả năng hoạt động của AirPods cũng ổn định hơn so với những tai nghe Bluetooth trước đây. Điều này nhờ vào chip W1 độc quyền của Apple giúp việc kết nối được đảm bảo, không bị lắp và phạm vi làm việc ấn tượng, có thể lên đến 50 m so với điện thoại.

iPhone của Apple đủ thông minh khi nắp đậy hộp đựng AirPods được mở ra, từ đó hiển thị một thông báo yêu cầu bạn xác nhận có cho phép kết nối với AirPods hay không. Bên cạnh đó, cảm biến hồng ngoại giúp phát hiện AirPods có đặt trong tai hay không để quyết định phát nhạc. Cụ thể, khi tháo một tai nghe ra khỏi tai, bản nhạc sẽ tạm dừng, và khi đặt trở lại bản nhạc sẽ phát tiếp. Điều này có nghĩa rằng khi bạn đang nghe nhạc, chỉ cần lấy tai nghe khỏi tai và đặt chúng vào hộp đựng là có thể dừng bản nhạc mà không cần phải chạm vào điện thoại.

Không chỉ có vậy, mỗi tai nghe AirPods cho thời lượng sử dụng lên đến 5 giờ, nhưng với hộp đựng được sạc đầy, nó có thể cung cấp năng lượng để kéo dài đến 24 giờ.

Toàn bộ cách hoạt động của hệ thống đều cho thấy những điều tốt nhất mà Apple đã thực hiện để tạo ra một sự thay đổi cho tai nghe không dây, giúp người dùng thực hiện cuộc thoại với tai nghe nhiều hơn.

Tương tác Siri chưa thuận tiện

Bạn có thể kích hoạt trợ lý giọng nói Siri thông qua AirPods để từ đó kiểm soát tai nghe không dây. Đó là lý do tại sao Apple bỏ qua nút điều khiển âm lượng và trình phát nhạc trên AirPods của mình.

Về lý thuyết, đây là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, trong thực tế khả năng hoạt động của Siri là không thực sự tốt. Siri yêu cầu kết nối internet, vì vậy bất cứ khi nào thiết bị kết nối với tai nghe không có internet, điều này trở nên vô ích. Trong những trường hợp này, cách duy nhất là tương tác trên thiết bị để điều khiển phát nhạc.

Bạn có thể sử dụng Siri để làm nhiều thứ nên Apple khuyến khích người dùng tăng cường tương tác thông qua AirPods, chẳng hạn như hỏi đường về nhà. Nhưng vấn đề là khi thực hiện điều này, bạn sẽ nhận được kết quả trên màn hình iPhone thay vì thông qua tai nghe. Khi so sánh với những trợ lý giọng nói như Alexa của Amazon, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thất vọng với Siri.

Dễ thất lạc?

Một câu hỏi mà tất cả mọi người đặt ra với AirPods đó là “Nó có luôn ở trong tai?”. Các thử nghiệm cho thấy, việc đeo AirPods trong các điều kiện sử dụng thông thường sẽ không khiến tai nghe dễ rơi khỏi tai, nhưng khi chạy thì việc rớt tai nghe là một điều rất lo ngại. Chỉ cần mất một bên tai nghe, số tiền mà bạn phải bỏ ra để mua một bên tai nghe thay thế lên đến 69 USD.

Bên cạnh đó, cảm giác đeo AirPods khi nằm ngang sẽ không thực sự thoải mái. Sử dụng AirPods là tốt cho người nghe nhạc khi đứng yên hoặc đi bộ, nhưng không phải là lựa chọn cho những người thích chạy bộ. Điều đó có nghĩa AirPods không phải phù hợp cho tất cả mọi người.

Thành Luân