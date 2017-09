Theo PhoneArena, hóa đơn vật liệu sản xuất iPhone 8 và iPhone 8 Plus được IHS đưa ra dựa vào thông tin liên quan đến chi phí thành phần đến từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc, nhờ vậy mà công ty có thể ước tính chi phí sản xuất của điện thoại là bao nhiêu.

Các dữ liệu chỉ ra rằng, khung viền cao cấp mới và chip A11 Bionic 10 nm, cũng như tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản đã làm tăng chi phí sản xuất. Cụ thể, IHS cho biết iPhone 8 64 GB sẽ có phí 247,51 USD để sản xuất, tăng so với mức 237,94 USD cho iPhone 7 32 GB.

Đáng chú ý, để bù lại mức giá chênh lệch này Apple đã nâng giá khởi điểm từ 649 USD lên 699 USD. Như vậy, mức chi phí này vẫn duy trì tỷ suất 35% giá bán lẻ như trước đây.

Khi xem xét về mức giá cho iPhone 8 Plus, IHS ước tính chi phí sản xuất của sản phẩm này là 295,44 USD, tăng từ 270,88 USD so với tiền nhiệm. Giá bán khởi điểm cho iPhone 8 Plus cũng cao hơn so với iPhone 7 Plus.

Theo IHS, chi phí sản xuất hàng loạt chip A11 Bionic mới với nhân đồ họa do Apple sản xuất kết hợp bộ xử lý AR khiến giá bán tăng 5 USD. Việc tăng gấp đôi không gian lưu trữ từ 32 GB lên 64 GB cũng khiến chi phí tăng thêm 6 USD. Ước tính chi phí cho máy ảnh mới và được cải tiến trong iPhone 8 Plus sẽ là 32,5 USD. Phần đắt nhất như thường lệ vẫn là màn hình hiển thị có chi phí khoảng 52,5 USD cho iPhone 8 Plus. Đặc biệt, mặt kính Gorilla Glass phía sau có giá lên đến 51 USD.

Nhìn chung, các vật liệu vỏ máy mới, sự gia tăng của không gian lưu trữ cơ bản, chip nhanh hơn và cảm biến camera mới là nguyên nhân khiến Apple tính thêm phụ phí 50 USD dành cho iPhone năm nay.

Thành Luân