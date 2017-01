Theo IBTimes, xác thực sinh trắc học (Windows Hello) là một tính năng quan trọng trên Windows 10 giúp sử dụng khuôn mặt, mống mắt hoặc vân tay để mở khóa và truy cập đến các thiết bị. Người dùng chỉ cần nhìn hoặc chạm nhẹ để đăng nhập vào số lượng lớn các thiết bị hoạt động trên nền tảng Windows 10. Microsoft cho biết công nghệ này an toàn hơn so với mật khẩu truyền thống.

Hơn 100 thiết bị Windows như laptop, sản phẩm tất cả trong một (all-in-one), hai trong một (2-in-1), máy tính bảng, điện thoại thông minh cho đến các thiết bị ngoại vi đã có thể sử dụng Windows Hello. Công ty hiện có hơn 20 đối tác cung cấp các thiết bị Windows Hello trong đó lớn nhất là HP, Lenovo, Xiaomi, Huawei và Asus.

Trong danh sách các thiết bị sử dụng nền tảng Windows Hello, bốn thiết bị dưới đây được Microsoft đánh giá cao và đề xuất cho người sử dụng gồm:

- Nymi Band, thiết bị đeo tích hợp Windows Hello sử dụng công nghệ HeartID để đăng nhập vào thiết bị bằng thao tác xác nhận nhịp tim.

- YubiKey, thiết bị kết nối USB giúp đăng nhập vào thiết bị thông qua NFC và xác minh hai bước.

- RSA SecureID Access Authenticator, ứng dụng di động giúp mở khóa từ xa máy tính dựa trên khoảng cách với thiết bị hay qua xác nhận sinh trắc học bên trong.

- Thẻ HID Global Seos, thiết bị dựa trên NFC giúp nhân viên có thể sử dụng bảng tên, phù hiệu để mở khóa thiết bị.

Hiếu Trung