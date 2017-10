Theo PhoneArena, tự động phát video bên trong ứng dụng không phải là một khái niệm mới mẻ khi nó đã gây phiền phức cho người sử dụng Facebook, nơi các video sẽ tự động phát nếu họ lướt qua trên News Feed. Sau Facebook, các ứng dụng khác như Tumblr, Twitter, Instagram hay các nền tảng truyền thông xã hội khác cũng làm điều tương tự.

Với những gì mà Google mang đến cho YouTube, nó không phải là tính năng tự động phát video đề xuất tiếp theo ngay sau khi bạn xem xong một video. Thay vào đó, tính năng mới hoạt động gần như chính xác với những gì mà chức năng AutoPlay của Facebook làm việc. Cụ thể, nó có thể bắt đầu phát video chính khi bạn cuộn qua trang chủ của mình.

Không giống như Facebook, ứng dụng YouTube phát tự động sẽ không phát ra âm thanh mà thay vào đó bạn phải tự mở video. Video cũng phát với thông tin phụ đề đi kèm để bạn không bỏ lỡ một đoạn thoại.

Rất may, những người không muốn sử dụng tính năng này có thể tùy chọn tắt nó đi, hoặc chỉ sử dụng khi có kết nối Wi-Fi từ trình đơn Settings (trong Account > Settings > General > Play as you browse). Ngoài ra, không phải tất cả mọi người đều có quyền truy cập vào tính năng này.

Kiến Văn