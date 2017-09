Nhiều ngày nay, người dân trồng dứa xã Hà Long (huyện Hà Trung, Thanh Hóa), hoang mang khi lần đầu tiên trong xã xuất hiện việc hủy hoại vườn dứa của một hộ dân sắp đến ngày thu hoạch. Trước đó, chiều 9.9, anh Nguyễn Quang Mạnh (ngụ tại thôn Hoàng Vân, xã Hà Long, huyện Hà Trung) lên vườn dứa của gia đình ở đồi Gò Giang (xã Hà Long) thì bất ngờ phát hiện hơn 4.000 m2 dứa của gia đình sắp đến ngày thu hoạch bị chặt phá, bị bơm thuốc diệt cỏ liều nặng làm chết hàng loạt.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, hơn 24.000 cây dứa được trồng trên diện tích hơn 4.000 m2 của gia đình anh Mạnh đều bị héo khô lá quả dứa nặng trung bình từ 0,8 - 1 kg/quả đều bị úng thối, nhiều quả bị chém đứt đôi. Toàn bộ khu vực trồng dứa bốc mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc. Theo anh Mạnh, khoảng 15 ngày nữa, gia đình thu hoạch dứa, dự kiến sẽ thu về khoảng 170 triệu đồng. “Giờ thì toàn bộ số dứa đã mất, đất đai bị nhiễm thuốc diệt cỏ nặng nề, không biết bao giờ mới sản xuất được trở lại”, anh Mạnh chua xót nói khi nhìn vườn dứa tan hoang, xơ xác.

tin liên quan Khởi tố vụ án phá hơn 43 ha rừng tự nhiên tại Bình Định Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án chặt phá hơn 43 ha rừng tại H.An Lão, sẽ chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Bình Định để thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo.

Anh Mạnh cho biết gia đình anh đã có nhiều năm trồng dứa, không có mâu thuẫn với ai, không hiểu sao kẻ xấu lại hủy hoại vườn dứa của gia đình. “Ở đây bà con chúng tôi sống chủ yếu bằng nghề trồng dứa. Bao nhiều năm nay, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau chứ không có chuyện ganh ghét hay cạnh tranh gì cả, tôi cũng không có mâu thuẫn với ai. Tôi đang nghi vấn liệu có phải do việc tôi không bán dứa non trước đó nên nhiều người bức xúc hủy hoại? Vì trước khi xảy ra vụ việc, có một nhóm người đến gia đình tôi hỏi mua dứa non nhưng tôi nhất quyết không bán”, anh Mạnh nói. Anh Mạnh cũng cho biết thêm, do vườn dứa xa khu dân cư nên có thể lợi dụng trời tối, các đối tượng đã đến phá hoại.

Ông Hoàng Việt Dân, Phó chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của anh Mạnh, UBND xã đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản. “Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có nghiệp vụ điều tra nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hà Trung vào cuộc làm rõ. Việc hủy hoại dứa xảy ra với gia đình anh Mạnh là lần đầu tiên xuất hiện ở xã. Chúng tôi cũng đang tuyên truyền cho người dân trồng dứa yên tâm canh tác và sẽ có những biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn”, ông Dân nói.

Minh Hải