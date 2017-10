Theo ông Hoàng Sỹ Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đạ Đờn, từ ngày 9.10, tình trạng sạt lở đất đã xảy ra tại 2 thôn Yên Thành và Đa Nung B gây thiệt hại lớn cho bà con địa phương. “Tình trạng sạt lở đang diễn ra nhanh, phức tạp và khó lường. Ban đầu chỉ hơn 10ha cà phê bị ảnh hưởng, nhưng đến nay con số này đã lên khoảng 30ha (chủ yếu là cà phê đang chuẩn bị thu hoạch), trong đó có 15ha bị mất trắng”, ông Lĩnh cho biết.

Ngày 16.10, theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, vùng sạt lở này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, những khu vực lân cận vẫn đang có dấu hiệu nứt đất, nguy cơ sạt lở vẫn đang rình rập. Nguy hiểm hơn, nhiều bà con có cà phê bị vùi lấp đã “liều mình” vào khu vực này để thu hái cà phê, và theo họ thì vớt vát được chút nào hay chút đó.

UBND huyện Lâm Hà, cho biết khi sự cố này xảy ra, huyện đã chỉ đạo xã Đạ Đờn tổ chức lực lượng sơ tán một số hộ dân phía dưới khu vực và cắt cử người thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, việc sạt lở đang tiếp tục xảy ra rất nhanh và lan rộng gây thiệt hại trực tiếp đến đất sản xuất và cây trồng của khoảng 10 hộ dân, làm sập hoàn toàn tuyến đường đi vào, cản trở đến hoạt động sản xuất của các hộ dân phía sau với diện tích ước tính lên đến trên 100ha.

Ông Hoàng Sỹ Lĩnh cho hay, hiện địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để bà con biết; đồng thời cử lực lượng công an, xã đội, dân quân túc trực để giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống bất trắc xảy ra. Đồng thời địa phương cũng đang tiến hành kiểm đếm cụ thể tình hình thiệt hại do sạt lở gây ra.

Theo nhận định của UBND huyện Lâm Hà, với tình hình mưa to kéo dài, việc sạt lở đất sẽ tiếp tục diễn ra nhanh, khó lường và rất nguy hiểm. Sự cố này đang gây hoang mang cho các hộ dân trong vùng.

Trước tình hình trên, UBND huyện Lâm Hà, đã có văn bản hỏa tốc, báo cáo UBND tỉnh về tình hình sạt lở, trượt đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đạ Đờn. Để khắc phục sự cố, huyện đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án xử lý, đồng thời hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại và bố trí kinh phí để mở tuyến đường mới cho người dân đi lại, thu hoạch cà phê trong mùa vụ sắp tới.

Gia Bình