Bác sĩ gốc Việt bị lôi khỏi máy bay: Chuyện cắt khách ở Việt Nam thế nào?

Theo đại diện một hãng hàng không trong nước, đa số các hãng đều không dám để tỉ lệ overbook quá cao, vì khá rủi ro nếu chuyến bay đầy khách, chi phí đền bù cho những khách bị mất chỗ do overbook sẽ rất lớn. Việc áp dụng overbook là thông lệ chung của các hãng, lý do là trong tình huống đến giờ khởi hành, những khách không có mặt sẽ được trám chỗ để không làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của hãng. Đồng thời khách có nhu cầu đi đột xuất (mua vé giờ chót) trong danh sách sổ chờ sẽ có cơ hội được đi sớm hơn.

Việc tính toán tỉ lệ overbook cho mỗi chuyến bay sẽ do bộ phận quản trị chuyến bay tính toán, dựa trên dự báo lượng khách vận chuyển, hệ số sử dụng ghế dựa trên đặc thù đường bay, danh sách sổ chờ… Trên thực tế, trước đây đã có nhiều trường hợp hành khách bức xúc vì bị đẩy sang bay chuyến khác vì hãng áp dụng overbook trong khi tỉ lệ khách bỏ chuyến không nhiều như dự báo. Điều này được lý giải do hệ thống phần mềm trước đây chưa thực sự chuyên nghiệp như hiện nay, dẫn đến tính toán tỉ lệ ghế trống chưa chuẩn, hoặc 2 khách checkin cùng một ghế. Tình trạng này đã được cải thiện 1,2 năm trở lại đây khi Bộ GTVT yêu cầu các hãng kiểm soát tình trạng overbook, đặc biệt là vào dịp cao điểm, lễ tết. Theo thông tư 36, 81 và 14 của Bộ GTVT, trong trường hợp hành khách không được đi chuyến bay dự kiến mặc dù đã có vé và đã được xác nhận chỗ do chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm hoặc do chuyến bay bị bán quá chỗ cung ứng trên máy bay (overbook), hãng hàng không có nghĩa vụ thông tin cho hành khách lý do bị từ chối vận chuyển, phục vụ hành khách và bồi thường ứng trước không hoàn lại như đối với trường hợp chậm chuyến tương ứng.