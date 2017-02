Tuy nhiên, nếu ta đón chào năm mới trong tâm trạng phấn khởi, có lẽ khoảng thời gian chờ đợi 365 ngày tiếp theo sẽ không quá dài.

Chuyến du xuân của tôi khởi hành trễ bốn mươi phút do một cặp đôi đến muộn khiến mọi người bực bội. Một số người lại vui vẻ chép miệng: "Chắc họ bị gì đó nên đến trễ thôi, có sao đâu mà!". Có vẻ như, sự rộng lượng khiến những người này thấy mọi việc chẳng có gì để phiền hà, khó chịu.

Có những người nhảy việc nhiều lần vẫn chưa tìm được việc ưng ý trong khi một số khác vẫn giậm chân tại chỗ nhưng lại luôn than vãn về công việc đơn điệu, lương bổng không như mong đợi. Những người "nhảy việc" làm tôi nhớ câu "thà thắp lên que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối", dẫu thay đổi chưa chắc đem lại hiệu quả mỹ mãn nhưng ít ra họ dám đương đầu với thử thách thay vì ngồi một chỗ than vãn như những kẻ an phận.

Đừng than vãn chuyện kẹt xe trên đường, chuyện những kẻ thiếu ý thức nơi công cộng, chuyện cuộc sống luôn bất công hoặc lòng người tráo trở... Khi bạn không thể làm gì để cải thiện mọi thứ thì cũng đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn bằng những lời than vãn.

Cuộc sống sao tránh khỏi những lúc bất bình, những sự việc diễn ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cuộc sống ấy tươi hồng hay ảm đạm là do cách bạn cảm nhận mọi việc theo hướng lạc quan hay tiêu cực mà thôi. Hãy chủ động kiểm soát cảm xúc của mình thay vì để ngoại cảnh chi phối cũng như sự bao dung, rộng lượng với mình, với người cũng giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Lẽ thường, oán hờn, than vãn rốt cuộc cũng đâu thay đổi được gì!

Lê Thị Ngọc Vi