Có lẽ chỉ có giới kinh doanh vàng bạc, đá quý mới đủ lực để nâng giá vàng trong nước (không theo quy luật kinh tế thị trường). Lợi dụng ngày Thần Tài để trục lợi cũng nằm trong kế hoạch của giới kinh doanh vàng nhằm thu về một khoản lợi nhuận lớn. Đánh vào tâm lý người mua vàng cầu may đầu năm là một kiểu kinh doanh có lẽ chỉ có ở VN. Trần Thanh Thử

Việc vàng trong nước tăng cao so với giá vàng thế giới từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng là bất thường, có dấu hiệu của sự đầu cơ, làm giá. Điều này chẳng những làm biến dạng thị trường mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và nhiều mặt khác. Thiết nghĩ nhà nước cần có giải pháp can thiệp kịp thời vào thị trường vàng vốn có rất nhiều biến động để không còn xảy ra như vậy. Nguyễn Hoài Khanh

(Q.4, TP.HCM) An Phong - Duy Khang

(thực hiện)