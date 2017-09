Gia đình cho hay, mặc dù mẹ của bé N. cũng có mặt tại đó và đã rất cố gắng để kéo con ra nhưng bé vẫn bị tổn thương nặng nề, do bị chó dữ tấn công vùng hàm mặt.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, cháu N. được gia đình nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ Đặng Hoàng Thơm, Trưởng khoa phẫu thuật Sọ mặt và tạo hình nhận định: trường hợp bé N có tổn thương khá hiếm gặp do vành tai bị mất một phần lớn sụn và da của gờ luân, hõm thuyền, gờ đối luân,… phần sụn còn lại cũng bị mất da và dập nát nhiều. Với kinh nghiệm nhiều năm trong phẫu thuật tạo hình, bác sĩ cho biết, tạo hình vành tai ngay lần đầu là rất khó khăn vì thiếu tổ chức sụn và da, kèm theo trên nền nguy cơ nhiễm trùng do chó cắn.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các phương án, nhóm các bác sĩ phẫu thuật quyết định sẽ tạo hình vành tai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là bảo tồn tối đa sụn còn lại bằng cách đặt sụn xuống tổ chức da sau tai. Giai đoạn 2, các bác sĩ sẽ tạo hình lại vành tai cho bé.

tin liên quan Chết do chữa chó cắn bằng thuốc nam Trong 6 tháng qua, cả nước có 35 người chết vì bệnh dại thì có tới 32 nạn nhân sống tại các tỉnh miền Bắc. Điều đáng nói, nhiều trường hợp tử vong vì bệnh nguy hiểm này do tự chữa bằng thuốc nam.

Bác sĩ Đặng Hoàng Thơm chia sẻ, gần 3 tháng sau khi phẫu thuật lần một, ngày 15.9 vừa qua, cháu N. đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 2 dựng lại khung sụn, dùng vạt da lấy từ sau tai để tạo hình vành tai. Hiện tại, gần hai tuần sau phẫu thuật lần hai, rất may mắn hiện vành tai của cháu đã trở về gần như bình thường.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp trẻ bị tai nạn do chó cắn được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư là khá phổ biến. "Để an toàn cho trẻ, không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nuôi, chó mèo. Nếu gia đình có nuôi chó thì cố gắng cách ly với trẻ ở khoảng an toàn, đặc biệt là chó đang nuôi con, đang ăn, bị thương…Gia đình khi thả chó ra khỏi nơi nhốt thì phải rọ mõm, tuân thủ chích ngừa chó định kỳ. Khi không may có trẻ nhỏ bị chó cắn, nên mang đến bệnh viện ngay để cấp cứu kịp thời và chích ngừa", bác sĩ Hoàng Thơm lưu ý.

Nam Sơn