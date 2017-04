Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An, 3 tháng đầu năm 2017, số lượt khám chữa bệnh tăng đột biến đến mức khó hiểu. Có 224.244 lượt bệnh nhân ngoại trú, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016 và 21.005 lượt bệnh nhân nội trú, tăng 22%.

Đơn thuốc bình quân của bệnh nhân ngoại trú ở tuyến tỉnh là hơn 700.000 đồng, trong khi bình quân của cả nước chỉ 353.000 đồng. Các chi phí khác như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... cũng tăng rất cao so với bình quân của cả nước; tỷ lệ chỉ định cho những dịch vụ này tăng 36% so với năm 2016.

Một số bệnh viện có tỷ lệ chỉ định chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân nội trú tăng quá cao như Bệnh viện (BV) Phong - da liễu Quỳnh Lập tăng 568%, BV đa khoa H.Quỳ Châu tăng 183%, BV đa khoa H.Quỳ Hợp tăng 74%, BV đa khoa H.Quỳnh Lưu tăng 55%. Số lần xét nghiệm trung bình trên một bệnh nhân nội trú cũng tăng cao kéo theo tăng chi trả BHYT, đặc biệt như BV Ung bướu tăng 36,61 lần, BV Nội tiết tăng 41,39 lần, Trung tâm Huyết học truyền máu tăng 55,4 lần…

Tình trạng BV chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú đối với các bệnh chưa đến mức phải nhập viện hoặc kéo dài thời gian điều trị có chiều hướng gia tăng. Một số BV có tỷ lệ bệnh nhân nội trú tăng cao như BV Sản nhi Nghệ An, BV đa khoa Cửa Lò, BV Mắt Nghệ An, BV đa khoa H.Nghi Lộc, BV đa khoa H.Thanh Chương… Tuy nhiên, khi kiểm tra đột xuất thì số lượng bệnh nhân không có mặt tại BV rất cao. Trong đó, BV đa khoa Cửa Lò vắng thường xuyên 20 - 30% bệnh nhân, BV Đông Âu vắng đến 70% người bệnh và BV Minh Hồng vắng 38% bệnh nhân...

Sáng 1.3, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 để nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Nguyễn Thị Minh cùng các cơ quan có liên quan giải trình về việc thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Số lượt bệnh nhân điều trị từ 2 lần trở lên trong khoảng thời gian nêu trên chiếm tới 58% tổng số bệnh nhân vào viện. Thậm chí, có những người đi khám hàng chục lần, như ông Trần Hữu H. khám 62 lần, ông Nguyễn Hữu N. khám 57 lần, ông Trịnh Hồng Th. khám 29 lần… Ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Số người khám, chữa bệnh tăng đột biến như vậy là có vấn đề”. Số lượt bệnh nhân điều trị từ 2 lần trở lên trong khoảng thời gian nêu trên chiếm tới 58% tổng số bệnh nhân vào viện. Thậm chí, có những người đi khám hàng chục lần, như ông Trần Hữu H. khám 62 lần, ông Nguyễn Hữu N. khám 57 lần, ông Trịnh Hồng Th. khám 29 lần… Ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Số người khám, chữa bệnh tăng đột biến như vậy là có vấn đề”.

Sẽ giao khoán Quỹ Bảo hiểm y tế

Năm 2016, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) Nghệ An “vỡ” hơn 700 tỉ đồng, đứng tốp đầu các địa phương trong cả nước về bội chi BHYT. Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nghệ An, quý 1/2017, số tiền đề nghị thanh toán BHYT từ các cơ sở khám chữa bệnh lên tới trên 700 tỉ đồng.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho biết, dự kiến quỹ khám chữa bệnh của Nghệ An năm nay là 1.922 tỉ đồng. Do địa phương có số người được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh lên đến 58% nên BHXH VN cho phép bội chi 890 tỉ, dự kiến chi BHYT trong năm khoảng 2.812 tỉ đồng. Theo ông Giang, nếu không có biện pháp hữu hiệu thì chi BHYT năm 2017 sẽ lên đến 3.501 tỉ đồng, bội chi 1.700 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại cho biết, tại buổi làm việc mới đây với BHXH Việt Nam, tỉnh Nghệ An và BHXH VN đã thống nhất về việc giao khoán kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh để các cơ sở này tự quản lý nguồn quỹ BHYT, chủ động chi tiêu, siết chặt các chỉ định cận lâm sàng, tránh chỉ định tràn lan và có phác đồ điều trị hợp lý nhất.

“Theo tôi, đó là giải pháp của mọi giải pháp, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp này vừa đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, vừa chống vỡ quỹ khám chữa bệnh. Khoán chi cho các cơ sở khám chữa bệnh tức là giao cho họ tự kiểm soát họ”, ông Đại nói.

