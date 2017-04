Thiết bị mới này có tên gọi 3D Xpoint, kết hợp hai chức năng của bộ nhớ để tạo ra một ngân hàng dữ liệu có thể chạy nhanh hơn 1.000 lần so với hầu hết các ổ đĩa cứng. Hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin.

Những người khổng lồ trên internet như Facebook, Google và Amazon được cho sẽ là những hãng hưởng lợi lớn nhất. Các công ty này cần liên tục được thực hiện nhanh hơn và rẻ hơn với khối dữ liệu đồ sộ khi mà cơ sở người dùng của họ phát triển.

Máy vi tính truyền thống lưu trữ dữ liệu theo hai cách, đầu tiên là lưu trữ thời gian dài trong ổ cứng dù máy có hoạt động hay không, cách thứ hai là lưu trên bộ nhớ tạm DRAM để xử lý nhanh, ngắn hạn và sẽ mất đi khi tắt điện nguồn. DRAM là dạng bộ nhớ nhanh nhưng giá thành cao, chứa dữ liệu ít hơn so với ổ đĩa cứng, đã vậy dữ liệu có thể “bốc hơi” khi tắt máy hoặc mất điện đột ngột. Vì vậy, 3D Xpoint ra đời để cung cấp khả năng xử lý nhanh gấp 1.000 lần so với ổ đĩa cứng và lưu trữ bền vững cũng như dung lượng lớn hơn nhiều lần so với DRAM.

Hãng Intel đang làm việc với hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây để họ chỉnh sửa hệ điều hành và những phần mềm khác nhằm thích ứng với công nghệ mới.

Tạ Xuân Quan