* Đề phòng bệnh đạo ôn bộc phát



Trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ sẽ tăng dần, vùng đồng bằng trung du ban ngày có nắng nên đỡ rét hơn. Không khí lạnh di chuyển ra phía đông, đem theo hơi ẩm từ biển vào, vùng ven biển có sương mù khá dày đặc, tầm nhìn xa giảm thấp.

Miền Trung chịu tác động của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông nên trời nhiều mây, có mưa làm tăng thêm rét buốt từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất 15 – 17 độ C. Càng xuống phía nam nhiệt độ tăng dần và mưa cũng nhiều hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào sẽ đón năm mới trong thời tiết lạnh 17 – 21 độ C, có nơi mưa vừa mưa to, do vậy có khả năng lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên có thể lên trở lại và đạt mức báo động 2 - 3.

Khu vực Tây nguyên thời tiết đẹp, trời lạnh đêm và sáng, nhiệt độ tại Đà Lạt thấp nhất 14 – 15 độ C, sương mù khá nhiều, ban ngày nắng ấm không mưa.

Ngày cuối năm thời tiết miền Nam có mưa nhỏ vài nơi, ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông 19 – 21 độ C, miền Tây 21 – 23 độ C, trời trở lạnh trong đêm giao thừa đón năm mới. Sau đó, trong những ngày đầu năm 2017, mưa trái mùa có thể xảy ra về chiều tối, tập trung ở vùng ven biển ĐBSCL do rãnh thấp và các nhiễu động gió đông. Đêm về sáng có lúc xuất hiện sương mù khá nhiều.





Đối với ngư dân, chú ý từ ngày 5 -7.1 một vùng áp thấp vượt qua miền Nam Philippines vào nam Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, đi ngang qua Trường Sa rồi tiến về vùng ven biển từ Trung bộ đến Nam bộ, gây thời tiết xấu trên biển, sóng to gió lớn rất nguy hiểm. Thời tiết có diễn biến bất thường ngay trong những ngày đầu năm 2017, cần hết sức đề phòng.

Vụ lúa đông xuân trên các miền đều có nguy cơ bộc phát bệnh đạo ôn và bệnh do vi khuẩn trong điều kiện thời tiết lạnh, sương mù, gây hại từ thời kỳ mạ đến lúa chín. Cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm, vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ mật độ vừa phải (80 - 120 kg/ha). Sau khi xuống giống lúa đông xuân, cần áp dụng biện pháp để giảm thiệt hại do chuột, không dùng bẫy điện nguy hiểm đối với người lao động trên đồng ruộng.

Đối với các tỉnh ven biển ĐBSCL, nên trồng các giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu, do vụ lúa đông xuân gặp nhiều bất lợi bởi mưa nắng thất thường; nên sử dụng thêm giống LP5 cho vụ đông xuân, là giống chịu mặn rất tốt, kháng sâu bệnh cao, ít mẫn cảm với thời tiết. Sau sạ, làm đất kỹ, bón lót hợp lý giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan