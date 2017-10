Đêm 9.10 là đêm “hoảng hồn” với bà Hồ Thị Oanh, ở số 2/12, đường Lịch Đợi, tổ 1, phường Đúc, TP.Huế. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên ở TP.Huế mưa lớn suốt ngày 9.10. Trong khi người con trai duy nhất trong nhà đi vắng thì cụ Oanh và hai cháu nhỏ phát hoảng với trận mưa lớn, nước tràn vào nhà. May thay, con trai bà Oanh đi làm về kịp để ẵm con đi “lánh nạn”. Cho đến sáng 10.10 nhà bà Oanh vẫn còn ngập do nước không có đường rút.

Nhà cụ Oanh là nhà thấp nhất ở kiệt số 12, đường Lịch Đợi nên chịu cảnh thê thảm. Trong đó, sáng 10.10, dù trời đã tạnh mưa nhưng kiệt 12 vẫn còn ngập, người dân đi lại khó khăn. Tình cảnh này đã diễn ra nhiều tháng nay, nhất là khi có mưa lớn.





Ngay trong đêm 9.10, thấy bất an và tình hình khẩn cấp, người dân đã điện báo cho cán bộ chức trách phường nhưng phường cũng không thể làm gì hơn, do trách nhiệm xử lý thuộc chủ đầu tư công trình xây dựng khu quy hoạch Bàu Vá. Đây là công trình đã xây dựng lấp mương thoát nước của người dân tổ 1 khiến cả khu dân cư bị ngập mỗi khi mưa lớn. Nước rút rất chậm vì không có lối thoát.

“Vấn đề này chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần lên UBND phường Đúc nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân chúng tôi mà còn mất mỹ quan, đe dọa dịch bệnh”, ông Hoàng Trọng Hà, người dân ở tổ 1, phường Đúc, nói.

Còn ông Nguyễn Cửu Đồng, một người dân khác ở kiệt 12, đường Lịch Đợi thì cho biết cách đây không lâu, UBND phường Đúc đã cho đào mương thoát nước, nhưng vẫn không thể xử lý. “Mùa mưa lũ đang cận kề, hỏi chúng tôi phải sống làm sao?”, ông Đồng nói.





Theo thông tin từ UBND phường Đúc, TP.Huế, thì nguyên nhân tình trạng nước không thể thoát ra ngoài đối với xóm dân cư ở kiệt 12, đường Lịch Đợi là do quá trình thi công công trình khu quy hoạch Bàu Vá giai đoạn 2, chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải tỉnh đã để lấp hệ thống mương thoát nước này. UBND phường đã kiến nghị chủ đầu tư có giải pháp xử lý, nhưng đến nay đã hơn 1 tháng, tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Được biết, sáng 10.10 sau khi nắm thông tin phản ánh từ người dân, lãnh đạo thành phố Huế đã cử cán bộ của Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP.Huế đến hiện trường kiệt 12, đường Lịch Đợi khảo sát, ghi nhận tình hình, tuy vậy vẫn chưa đưa ra giải pháp nào khả thi.

Đình Toàn