171 người chết vì tai nạn giao thông trong tết Báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, tính chung trong 6 ngày nghỉ tết, từ 26 - 31.1 (29 đến mùng 4 tết), cả nước xảy ra 226 vụ tai nạn, làm chết 141 người, bị thương 252 người. Ngoài ra, báo cáo ban đầu chưa chính thức trong ngày hôm qua (1.2), cả nước xảy ra 41 vụ TNGT, làm 30 người chết, 47 người bị thương. Tối 1.2, báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày tết (29 đến mùng 5 tết), có 4.474 trường hợp vào cấp cứu do đánh nhau (giảm 647 ca so với cùng kỳ 2016), trong đó 550 trường hợp được xác định là do rượu, bia. Cả nước cũng ghi nhận 150 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (không loại trừ ca thống kê do trùng lặp do chuyển viện), tăng 54 trường hợp so với dịp tết năm ngoái, không có tử vong. Các bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.500 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và ngộ độc rượu, trong đó hơn 700 trường hợp được xác định nguyên nhân do rượu, bia. Mai Hà - Nam Sơn - Thúy Anh