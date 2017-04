Các kiểu hăm tã: Mẹ chớ nên bỏ qua!

Tã em bé Unidry tự hào là một trong những thương hiệu tã dẫn đầu trong 16 năm qua trong sứ mệnh chăm sóc cho trẻ em tại Việt Nam do Công ty TNHH TAISUN Việt Nam sản xuất. Hiện nay, với sứ mệnh và tầm nhìn mở rộng quy mô ra toàn cầu, sản phẩm tã của TAISUN đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và vẫn đang tiếp tục đi lên. Tã dán UniDry Siêu Thấm với thiết kế chữ T, lưng thun mềm mại với đai hông co giãn năng động giúp bé luôn thoải mái và năng động. Hạt siêu thấm cùng lõi bông siêu mỏng tăng 25% khả năng thấm hút giúp bé luôn khô thoáng cả ngày. Tã quần em bé Unidry thế hệ mới với khả năng thấm hút 25%, co giãn năng động với đai hông linh hoạt và lưng thun mềm mại, miếng dán thần kỳ cho phép dán đi dán lại nhiều lần, chiết xuất trà xanh nhẹ nhàng chăm sóc làn da của bé. CÔNG TY TNHH TAISUN VIỆT NAM Địa chỉ: Lô A 1-6, Đường N5 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM, Việt Nam.

Tel: (84-8) 3790 8681 ~5

Fax: (84-8) 3790 8687

Website: http://www.chamsoccanha.com/