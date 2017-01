Nhu cầu thuê xe tự lái tăng cao trong dịp tết Nguyên đán , hầu hết khách hàng đều phải đặt trước nhiều ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn thuê được xe. Anh Phạm Lê Hải, kỹ sư xây dựng, quê ở Yên Bái, cho hay: “Ngày thường, thuê xe rất dễ, khách hàng chỉ cần có bằng lái, có chứng minh nhân dân và đặt cọc là xong. Dịp này đông khách, các cửa hàng yêu cầu ngoài bằng lái phải có sổ hộ khẩu, xe máy thế chấp… và yêu cầu không được thuê ngắn ngày, tối đa thuê 1 tuần trở lên. Tôi đã gọi điện vài ba nơi, chấp nhận giá gấp đôi mà vẫn chỉ nhận được lời hứa hẹn không chắc chắn. Nếu đến ngày 28 Tết không thuê được, tôi đành đi taxi về quê”.

Ông Trần Thế Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Lương Vinh cho hay: “Cách đây 1 tuần, công ty còn 2 xe, sau khi đăng tải thông tin trên Facebook, chỉ vài phút sau đã có hàng chục người đăng ký. Chúng tôi đã thông báo khóa sổ, thế mà mấy ngày nay khách liên tục gọi điện hỏi thuê”.

Khảo sát tại các cửa hàng, doanh nghiệp có dịch vụ cho thuê xe tự lái tại phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)… cho thấy, trước Tết, giá thuê đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Đơn cử như xe Kia morning 2016 Si AT, Hyundai Grand i10 từ 400.000 tăng lên 800.000 đồng/ngày; Toyota Vios tăng từ 800.000 lên 1 triệu đồng/ngày; Toyota innova từ 1 triệu đồng tăng lên 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày; xe Mazda 6 AT 2015 từ 1,2 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/ngày. Nếu muốn giao xe tận nhà, khách ở nội thành sẽ phải trả thêm 100.000 đồng, ngoại thành phải trả thêm 150.000 đồng. Tính trọn gói, khách hàng thuê xe phải chi trả một khoản tiền không nhỏ, từ 5 - 12 triệu đồng trong mấy ngày Tết.

Có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực cho thuê xe ô tô, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH xe du lịch Thiên Thảo Nguyên cho hay, nhu cầu đi lại tăng cao, công ty có 300 đầu xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, những dòng xe du lịch loại nhỏ đều đã “có chủ” trước Tết. Thậm chí, những loại xe du lịch đi lễ chùa đầu năm cũng đã kín chỗ. “Thông thường khách thuê xe từ 28 Tết đến mùng 4 Tết, các dòng xe 7 chỗ như Innova được khách lựa chọn nhiều vì chỗ rộng rãi nên hợp với các chuyến về quê hoặc nhà đông người", ông Tùng cho biết.

Theo ông Tùng, khách hàng nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn dịch vụ thuê xe tự lái. Để tránh trường hợp chủ thuê xe “bùng” trước Tết và tránh những kiếu nại về sau, khách nên tham khảo giá dịch vụ. Sau lựa chọn được được xe phù hợp, khách hàng nên ký hợp đồng, kiểm tra giấy tờ xe, độ an toàn, dầu máy, đồng hồ km, thỏa thuận số km phụ trội, yêu cầu làm hợp đồng, cần thiết chụp hình lỗi xe xước sát…

Hải Bình