Theo đó, để phân biệt giữa vé thật và giả, vé sử dụng trên tuyến HLD được in trên nền phôi giấy in nhiệt, có bề mặt láng, mịn, dày hơn so với một số loại giấy thông thường.



Trên vé có in logo, thông tin của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN, thời gian, lộ trình, loại phương tiện và mức phí thu.

Đồng thời, VEC E cũng khuyến cáo khách hàng nên photocopy vé in cước phí để lưu giữ vào bộ giấy tờ gốc, làm cơ sở phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra sau này.

H.Mai