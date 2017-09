Vừa qua đường dây nóng 0906.645.777 của Báo Thanh Niên nhận được thắc mắc của một số bạn đọc phản ánh có một số lần tham gia giao thông và thấy CSTT lập chốt xử phạt “CSGT lập chốt thì đúng công việc của họ, còn CSTT cũng lập chốt vậy thì công việc của các bên có bị chồng chéo lên nhau? Và CSTT có được lập chốt hay không?”.

Luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn luật sư tỉnh Long An) trả lời: các lực lượng Cảnh sát khác (bao gồm Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Công an phụ trách xã, Công an phường) và Công an xã (bao gồm Công an xã, Công an thị trấn nơi chưa bố trí tổ chức Công an chính quy) được quy định như sau: