Chậm chân đánh thuế, mất cả tỉ USD: Không thể để sự chậm trễ này kéo dài

Để thu thuế đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TMĐT thì các cán bộ công tác quản lý thuế cần được tổ chức đào tạo, trang bị kiến thức về TMĐT, ngoại ngữ, công nghệ thông tin cùng các kỹ năng thanh tra, kiểm tra qua mạng, trên máy tính. Phải hiểu TMĐT là gì, hoạt động thế nào, từ đó mới có thể định danh, truy tìm dấu vết... mà truy thu thuế.

Nguyễn Hải Châu

Thực tế thì các nước phát triển cũng khá lúng túng trong việc thu thuế trong lĩnh vực TMĐT, lý do là lĩnh vực này hoạt động chủ yếu trên mạng và thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau. Do đó, Tổng cục Thuế cần tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước, vùng lãnh thổ để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như ký kết các hiệp định về thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cần đẩy mạnh hợp tác với các bộ ngành, các công ty viễn thông, các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin... để xác định hành vi vi phạm pháp luật thuế nhằm kịp thời có biện pháp xử lý.

Mai Thoại Diễm Phương

