Chơi xe địa hình cần cái duyên

Chỉ chưa đầy 1 năm, 3 cuộc thi tham gia, anh Trần Phát đều giành giải nhất.

Xe, trạng thái tâm lý của người tham gia đua xe, đường đua, khán giả… có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành tích của vận động viên.

Có cả lý do không giải thích nổi khi một vận động viên ít tên tuổi lại giành được giải nhất và người ta thường quy về chữ “may mắn”. Riêng trường hợp của anh Trần Phát, 3 lần tham dự các giải thi đấu 30.4, Olympic Doanh nhân 2030 và Think Up Pick Up đều giành giải nhất, đã gây bất ngờ không ít.

Trong cuộc thi vào ngày 30.4 tại một trường đua chuyên nghiệp ở Long An, các vận động viên từ ba miền Bắc - Trung - Nam hội tụ cùng thi ở hạng xe bán tải cơ bản chạy 6 lần tính thành tích cao nhất, anh Phát chạy 1 vòng với thời gian 3 phút 32 giây, sớm hơn người về nhì 6 giây.

Cuộc thi Olimpic Doanh nhân 2030 thi trong 2 ngày, đòi hỏi người chơi phải phô diễn hết kỹ thuật lái xe cũng như khả năng xử lý tình huống; 2 ngày đó, qua địa hình tự nhiên kết hợp nhân tạo, có nhiều xe bị lật, có xe chết máy nhưng riêng xe của anh Trần Phát vẫn về đích nhẹ nhàng, lãnh ngôi đầu.

Và chỉ sau cuộc thi Olympic 1 tháng, anh Phát lại ngược ra miền Bắc tham dự Think Up Pick Up tại Đồng Mô, Sơn Tây. Sau 3 ngày thi đấu qua 10 bài thi, cuối cùng anh cũng về nhất. Anh chia sẻ: “Mỗi cuộc thi thể hiện khả năng khác nhau, có phần thi tốc độ, có phần thi đòi hỏi kỹ năng lái, sự bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng giữa chủ và chiếc xe.

Nhớ bài thi thứ 7 tại Đồng Mô, chúng tôi được đưa vào đường đua là một lòng máng tròn, cứ chạy 2 vòng liên tục giữa trời tối như mực. Lúc đó tôi chỉ lái theo bản năng, tầm nhìn thấp, nửa thân xe bên phải chạy trên thành đường đua, bên dưới có rãnh sâu, nếu không khéo sẽ mắc cạn kéo thành tích xuống thấp.

Dù điều kiện khó khăn nhưng tôi cũng ráng hoàn thành ở thành tích 1 phút 49 giây, trở thành người có thời gian chạy ít nhất, góp phần vào thắng lợi chung cuộc giành ngôi đầu của cuộc thi”.

Hỏi thăm trong các diễn đàn, anh Trần Phát chỉ mới tham gia các câu lạc bộ chơi xe địa hình khoảng hơn 1 năm qua, nhưng lần nào anh mang xe đi thi đấu cũng đều “vô tình” ẵm giải.

Anh cho biết: “Do yêu cầu của công việc, tôi có khoảng thời gian dài lái xe đi khắp nơi. Sau này rảnh hơn, tôi dành thời gian thỏa mãn sở thích cá nhân là đi khám phá các vùng đất mới. Cuối tuần nào cũng lái xe ra khỏi nhà, gần thì đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, xa hơn thì lên Đắk Lắk, Lâm Đồng, Nha Trang... Xa nữa thì đi ra tới Hà Nội, lên Đông Bắc, Tây Bắc, cứ ở đâu có địa hình đẹp thì đến. Mỗi chuyến đi cho tôi nhiều trải nghiệm chân thật mà nếu nhìn vào các trang báo giới thiệu du lịch sẽ khó cảm nhận hết. Càng đi nhiều càng thấy mình biết ít và càng thôi thúc mình đi. Tôi luôn tâm niệm, hễ đi là đến nên không lo lắng gì trước mỗi chuyến xuất hành, dẫu lúc lên đường kiểu gì cũng có vài cái “bẫy” cản trở xe mình đi qua. Nhưng bẫy gì cũng đều có cách giải quyết”.

Đã trải qua 6 lần đổi xe, hiện giờ anh Phát tìm được người bạn đồng hành ưng ý, một chiếc xe phù hợp với nhu cầu của bản thân: Ford Ranger Wildtrak đời 2014.

“Đây là một chiếc đa dụng, đi được nhiều dạng địa hình từ đồi cát, đường trường, đường núi... Ngoại trừ các cung đường đặc biệt như từ Phan Thiết lên Lâm Đồng rồi qua Đắk Nông... mùa mưa đường dính như kẹo, nhiều rãnh nước xói mòn chỉ chực dính chặt bánh xe không di chuyển được phải dùng Land Cruiser lái đi thì các trường hợp khác tôi đều dùng xe bán tải. Nhiều chuyến đi của tôi và anh em trong hội offroad chở khá nhiều quà tặng cho đồng bào vùng xa. Cùng một chuyến đi tới những nơi hiểm trở ít người qua lại, có chút quà tặng những đồng bào vùng khó khăn, đem chút niềm vui đến mọi người, tôi thấy chuyến đi càng thêm ý nghĩa”.

Thiên An

Ảnh: Nguyễn Đạt