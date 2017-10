Không hết ngập không lấy tiền Trả lời thắc mắc vì sao đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất sâu trong cơn mưa ngày 30.9 mới đây, hàng loạt phương tiện giao thông chết máy mới cho khởi động máy bơm, ông Nguyễn Tăng Cường nói: “Khi đường này vừa ngập, tôi liền gọi Trung tâm chống ngập TP xuống chứng kiến, xem quá trình vận hành của máy bơm hút nước để đánh giá công trình vì đang trong giai đoạn nghiệm thu. Khi chính thức đi vào hoạt động, tôi cam đoan sẽ không bao giờ có tình trạng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu không hết ngập thì sao lấy tiền được”. Ông Cường cam kết: “Sắp tới khi đường Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện nước ngập thì hệ thống bơm ngay, không chờ mực nước dâng cao mới bơm. Việc thí điểm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu như không hết ngập thì chúng tôi không lấy tiền” Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng đây là một hợp đồng kinh tế sử dụng dịch vụ công. Công nghệ chống ngập kiểu mới này do Tập đoàn Quang Trung giữ “bản quyền”, do đó TP không can thiệp sâu vào vấn đề kỹ thuật. Nếu thí điểm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh thành công, TP tính đến việc nhân rộng ra một số vị trí phù hợp trên địa bàn TP. Đ.M - An Huy