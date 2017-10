Lâu nay, hầu hết robot mềm được trang bị hệ thống khí nén hoặc thủy lực, với sự chuyển động của chúng được kiểm soát bằng cách bơm và đổ vào bàng quang nhân tạo bằng chất lỏng hoặc khí. Nhưng các bộ phận bên ngoài cồng kềnh như máy nén ngăn cản hệ thống bị thu hẹp xuống theo kích cỡ thực tế.

Trong khi đó, hệ thống mới do nhóm nghiên cứu của Đại học Columbia phát triển dựa trên cơ bắp tự nhiên. Cơ bắp được làm bằng chất nền cao su silicone nhồi với các bong bóng bằng cồn etanol, tạo ra mật độ vật liệu thấp và độ đàn hồi cao. Nó có thể được in 3D theo hình dạng mong muốn, sau đó được kích hoạt bằng điện nhờ một dây điện trở mỏng nhúng bên trong. Nói chung, nó có thể được thực hiện một cách dễ dàng, rẻ và an toàn cho người dùng.

Hod Lipson, người đứng đầu chương trình nghiên cứu trên, cho biết họ đã vượt qua robot cơ học để có robot sinh học. Trong các thử nghiệm, cơ bắp nhân tạo đã có thể mở rộng lên đến 900% khi được làm nóng đến 80ºC bằng cách chạy điện qua dây dẫn. Điều đó cho cơ bắp nhân tạo một mật độ căng tốt gấp 15 lần so với cơ tự nhiên, cho phép có thể nâng 1.000 lần trọng lượng của nó.

Giáo sư Aslan Miriyev, thuộc nhóm nghiên cứu, tiết lộ: “Vật liệu chức năng mềm của chúng tôi có thể phục vụ như một cơ mềm mạnh, có thể cách mạng hóa cách mà các giải pháp robot mềm đã được thiết kế hiện nay. Nó có thể đẩy, kéo, uốn cong, xoắn và nâng. Đó là vật liệu nhân tạo tương đương gần nhất cơ bắp tự nhiên”. Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu là nhờ vào trí tuệ nhân tạo để kiểm nghiệm hệ thống cơ bắp mới.

Tạ Xuân Quan