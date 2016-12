tin liên quan

Ngày 15.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương 4 cô giáo Trường mầm non xã An Hiệp (H.Tuy An, Phú Yên) và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu bé bị kẹt trong lũ vào ngày 13.12.