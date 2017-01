1 giờ sáng ngày 24.1, thiếu úy Trương Mạnh Cường, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cùng thượng sĩ Võ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, thuộc lực lượng CSCĐ đang thực hiện công tác phòng chống đua xe trên địa bàn do thiếu tá Trương Thị Hồng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm tổ trưởng.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ (phường 1, quận Tân Bình) thì có 1 người mặc sắc phục an ninh đến báo có 1 chiếc taxi 7 chỗ hiệu Mai Linh liên quan đến 1 vụ cướp và yêu cầu hỗ trợ truy bắt nếu phát hiện.

Khoảng 3 phút sau, thiếu úy Cường và thượng sĩ Tuấn phát hiện 1 chiếc taxi chạy ngược chiều từ đường Phan Đình Giót ra đường Hoàng Văn Thụ nên đã dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

Thấy có lực lượng truy đuổi, người điều khiển xe taxi liền tăng ga bỏ chạy ngược chiều đường từ đường Hoàng Văn Thụ lên cầu vượt Cộng Hòa và liên tục lạng lách, ép xe của lực lượng truy đuổi, người dân đi đường. Thiếu úy Cường và thượng sĩ Tuấn ngay lập tức tri hô để người dân đi đường hỗ trợ và thông báo qua bộ đàm cho tổ trưởng.

Đến giao lộ Trường Chinh và Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), CSGT, CSCĐ được sự hỗ trợ của người dân đã dừng được chiếc xe taxi và dùng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, yêu cầu tên cướp ra khỏi xe.

Tên cướp cùng chiếc xe taxi sau đó được đưa về Công an phường 15, quận Tân Bình và sau đó bàn giao cho Công an phường 7, quận 3 để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận tên Châu Khắc Thành (22 tuổi, quê Thanh Hóa).

Qua xác nhận tin báo từ Công an phường 7, quận 3 được biết trước đó Thành lợi dung sơ hở của tài xế xe taxi Mai Linh BKS 51F-320.91 là anh Trần Minh Trí đã cướp xe này tại phường 7, quận 3 sau đó bỏ chạy về phía quận Tân Bình.

Ngoài ra, khi xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện quận 3, Thành dương tính với chất amphetamine.

Vũ Phượng