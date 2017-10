Đơn vị đã trao tặng 25 mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy và 55 mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe đạp cho học sinh trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bình Chánh TP.HCM.

Đây là một trong những công trình Hội Phụ nữ Phòng CSGT ĐB-ĐS hướng tới mục tiêu chung tay cùng cộng đồng bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường. Ngoài ra, Phòng PC67 còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh của trường.

Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng xoay quanh những quy định của Luật Giao thông đường bộ mà độ tuổi của các em cần phải nắm như: Hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tác dụng của mũ bảo hiểm, hướng dẫn cách đi bộ qua đường và cách đi xe đạp đảm bảo an toàn, nhận biết các biển báo hiệu trên đường...

CSGT còn đưa ra những câu đố vui qua đó giúp cho các em phân biệt được những hành vi nào là vi phạm Luật Giao thông đường bộ để các em biết và học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tá Chu Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng PC67 nhấn mạnh, việc tạo lập thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh là hết sức cần thiết, giúp phòng tránh những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ em; qua đó, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức, kỹ năng và ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn TP.

Nằm trong chuỗi hoạt động này, vào ngày 11.10, đơn vị sẽ tiếp tục tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Vũ Phượng