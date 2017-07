Nếu như trước khi đi New York, bạn tra cứu thông tin ăn gì chơi gì tham quan gì thì đa phần sẽ cho ra kết quả kiểu như phải đến thăm Nữ thần Tự do, cầu Brooklyn, cầu Manhattan, tòa nhà chọc trời Rockefeller, quảng trường Time Square, khu bàn cờ Manhattan...

Những nơi ấy, hầu hết các tour du lịch đều đưa vào danh sách tham quan cho du khách. Tuy nhiên, New York còn có một khu vô cùng đặc biệt.

Ở đây có thể thấy cả hai cây cầu nổi tiếng Brooklyn và Manhattan, nơi mà bạn có thể hòa mình vào hơi thở nghệ thuật của New York. Đó là khu DUMBO, không phải tên của chú voi tai to biết bay trong phim hoạt hình của Walt Disney. DUMBO là viết tắt của Down Under the Manhattan Bridge Overpass - Phía dưới gầm cầu Manhattan.

Vào thế kỷ 19, khu vực này vốn dĩ toàn là nhà kho với bến phà, nằm ngay giữa hai cây cầu Brooklyn và Manhattan. Đến cuối thế kỷ 20, tỉ phú bất động sản người Mỹ David Walentas cùng công ty của ông là Two Trees Management đã mua lại toàn bộ khu DUMBO. Và theo như báo chí Mỹ lúc bấy giờ, David Walentas đã “lột xác” hoàn toàn khu đất với nhà kho bỏ hoang và bến phà thành một khu dân cư tài chính cao cấp.

Cho đến bây giờ DUMBO đã trở thành thiên đường cho các gallery trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nơi các ý tưởng kinh doanh táo bạo bắt đầu nhen nhóm. Các startups đa phần thiên về kỹ thuật, điện toán nên DUMBO còn có biệt danh là “Trung tâm của tam giác kỹ thuật Brooklyn”.

Nếu như trong lịch trình, hôm trước bạn đã thong thả tản bộ trên cây cầu trứ danh Brooklyn thì hôm nay, sẽ thật thú vị khi đứng ngắm lại cầu Brooklyn từ DUMBO, ở góc độ nhìn từ bên dưới lên. Ở DUMBO, bất cứ con đường, căn nhà, cánh cửa sổ hoặc ngay cả xe hơi, cũng đều mang tính nghệ thuật. Một góc đường với quán cà phê ngoài trời, kế bên đậu hờ hững một chiếc xe hơi cảnh sát. Không có gì đáng nói nếu chiếc xe không giống y chang xe cảnh sát trong DC Comics với dòng chữ Gotham City của loạt phim Batman và Superman.

Những góc đường của DUMBO rất dễ dàng nhìn thấy các tạp chí thời trang, các hãng thời trang đang set up chụp hình cùng người mẫu. Một căn nhà khác nho nhỏ, có một shop bán đồ trẻ em handmade ở phía đầu. Nhưng bạn hãy thử bước vào, men theo lối đi nhỏ vừa phải sâu vào bên trong, một thế giới khác lại hiện ra. Rất nhiều các studio chừng 3 - 4 m2 được các startups thuê làm bản doanh.

Một đài phát thanh trang bị tận răng nhưng chỉ gói gọn trong vài mét vuông sẽ khiến bạn dừng chân đứng nhìn các phát thanh viên đang làm việc rất chuyên nghiệp.

DUMBO có hẳn hai nhà sách xuất sắc và nổi tiếng vì cách bài trí cũng như những đầu sách thú vị dành cho mọi lứa tuổi là Power House Arena và P.S Bookshop. P.S Bookshop được yêu mến đến nỗi trong cơn khủng hoảng tài chính vừa rồi của tiệm, mọi người đã chung tay hỗ trợ tài chính để tiệm sách có thể mở cửa bình thường trở lại.

Nếu du lịch cùng trẻ con, thật thiếu sót nếu không đến chơi vòng quay ngựa gỗ có từ năm 1922. Hoặc, chỉ cần đứng nhìn các bé cún chơi đùa trong công viên dành cho chó ngay bờ sông Hudson cũng thấy lòng vui sướng lạ. Hudson là dòng sông nơi mà chiếc máy bay của cơ trưởng Sully hạ cánh để cứu 155 người trên chuyến bay năm 2009 và đã được dựng thành phim Sully năm 2016 do Tom Hanks đóng vai chính.

Công viên Cầu Brooklyn nhìn ra bờ sông Hudson thơ mộng là nơi mà mọi người ngồi trên những chiếc ghế gỗ, hoặc nằm xoài ra bãi cỏ hứng nắng ấm trong mùa thu hoặc mùa đông lạnh lẽo. Đâu đó có một chú ngồi chơi đàn và hát. Đâu đó có vài chú chó đi sưởi ấm cùng chủ đùa giỡn. Nhưng tuyệt nhiên mọi người đều rất lịch sự giữ gìn không gian chung một cách rất trong lành, cả về mặt âm thanh và vật chất.

Những tác phẩm nghệ thuật hoặc các sản phẩm thời trang được bày bán trong khu DUMBO hầu như là duy nhất. Hầu như không thấy một thương hiệu thời trang lớn nào có cửa hàng ở khu này, vì một lẽ, đây là khu dành cho sự sáng tạo, độc đáo và cá nhân. Tôi thầm ngưỡng mộ những nhà tỉ phú ở xứ này. Một định hướng tuyệt vời được đặt lên trên quyền lợi tài chính. Những căn studio cho các bạn khởi nghiệp thuê hẳn là giá rất phải chăng, khởi nghiệp cơ mà.

Nếu một lần có đến New York, bạn có thể thêm vào lịch trình tham quan một ngày rong chơi ở khu DUMBO nhé!

Hạc Lệ Quyên