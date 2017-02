Đặc sản thập phương

Mứt thơm Hương xá lị

Tại các chợ như Bình Tây (quận 6), An Đông (quận 5), Tân Định (quận 1), Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)... các loại hạt, bánh, mứt phục vụ dịp Tết Nguyên đán đầy ắp các gian hàng. Mỗi gian hàng có trên 50 loại hạt, mứt khác nhau, trong đó có khoảng hơn một nửa là sản phẩm các vùng miền trong nước và còn lại được cho là hàng ngoại nhập.

Nếu mọi năm, mứt ngoại nhập chủ yếu là các loại trái cây như chà là, kiwi, cherry, nho đen, nho vàng, việt quất... thì năm nay mứt ngoại nhập từ Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ gồm các loại trái cây quen thuộc với người Việt như mứt dừa, xoài, chuối, mít, bưởi, khoai lang, cà chua, cóc, đu đủ, thơm, chuối dẻo phủ chocolate, chôm chôm sấy khô...

Tuy nhiên, các loại mứt được các gia đình ở TP.HCM đặt hàng nhiều nhất vẫn là mứt mới của Việt Nam. Và những loại mứt được ưa chuộng đó cũng đa phần là sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện ở chợ trong mùa Tết Nguyên đán này như mứt bần, chùm ruột, me - xoài sấy dẻo, ổi sấy dẻo, mứt vỏ bưởi...

Tất cả đều có vị chua cay ngọt (vị cay là do ướp ớt trái) cùng hương thơm vốn có của loại trái cây đó nên ăn ít ngán. Chẳng hạn như với mứt ổi sấy dẻo cứ cho người thưởng thức cảm nhận hương xá lị thoang thoảng trong khoang miệng dù đã nuốt khỏi cổ từ lâu, đặc biệt, khi thưởng thức cùng trà sen càng giúp hơi thở thêm thơm.

Hay mứt vỏ bưởi chua cay cũng thế, có thêm vị the the thơm thơm từ tinh dầu bưởi mang đến cảm giác dễ chịu cho người dùng. Độ ngọt của mứt được giảm đến một nửa so với trước đây; màu sắc tự nhiên và đẹp mắt.

Song song đó, các loại hạt được cho là tốt đối với sức khỏe như mắc ca, hồ đào, hạnh nhân, óc chó... cũng có nhiều sản phẩm mới trong dịp tết này. Đó là sự xuất hiện của sản phẩm hạt óc chó sấy muối, tẩm ớt; hạnh nhân sấy muối, xông khói; hồ đào tẩm ớt, hồ đào caramel. Đặc biệt, hạt dẻ cười xuất hiện thêm loại màu đỏ được cho là có nguồn gốc từ Hy Lạp.

Đa dạng khô đặc sản, món truyền thống

Trong những cái tết gần đây, khô đặc sản các loại như khô cá tra, cá lóc, khô nhái, cá sặc, cá trèn, khô bò, lạp xưởng bò, lạp xưởng heo, khô trâu, tôm khô Kampot... không chỉ xuất hiện nhiều trong các món “cụng ly” cho quý ông mà còn hiện diện cả trong bữa cơm ngày tết.

Đặc biệt lạp xưởng phơi thủ công chỉ có một ít mỡ, vị chua chua của thịt lên men phù hợp cho những người không thích ăn béo, chia thành từng khoanh nhỏ, nướng tới đâu dùng tới đó rất tiện lợi.

Nhiều loại khô nổi tiếng như khô thòi lòi biển, khô rạch gốc, khô bò một nắng Phú Yên, khô bò một nắng Gia Lai cũng xuất hiện đầy các chợ.

Ngoài khô, rất nhiều đặc sản cũng như món ăn truyền thống ba miền trong ngày tết như thịt dưa hành, dưa kiệu, thịt ngâm nước mắm, chả bò, nem chua Huế, bánh chưng, bánh tét, bánh tổ, bánh nện, mứt rong sụn Phan Rang, bánh đậu xanh Hội An, trà cổ thụ Suối Giàng Yên Bái, mật ong sữa chúa Lào Cai, nước mắm nhĩ Phan Thiết, kẹo vừng Hà Nội, táo sấy khô Phan Rang, vi cá Nha Trang, cá ngừ đại dương rim me Đà Nẵng, rượu hồng quân An Giang, bánh rế Phan Thiết, bánh đậu xanh hạt sen Đà Nẵng, ô mai mơ sữa Hà Nội, bánh chè lam Hà Nội, long nhãn Phố Hiến Hưng Yên... đã được bày la liệt từ chợ đến cửa hàng đặc sản với giá bán tương đương năm ngoái.

Ngoài bán hàng tại chỗ, nhận giao tận nhà trong những ngày cận tết thì nhiều nơi còn có dịch vụ nhận đặt làm món ăn truyền thống theo khẩu vị của gia chủ yêu cầu.

Cẩm Nhi