Trả lời PV Thanh Niên, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết yếu tố thời tiết (mưa liên tục từ trước tết Nguyên đán) là nguyên nhân khiến nhà thầu thi công không thể triển khai tại đoạn tuyến này. Theo ông Thu, trong dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam, ban đầu Bộ GTVT phê duyệt chỉ kéo dài từ Km942 đến Km1021. Đoạn từ Km1021-1027 (bao gồm cầu An Tân mở rộng, kéo dài đến giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi) được bổ sung sau khi có nguồn kinh phí tiết kiệm từ dự án BOT. Tuy nhiên, sau khi dự án thành phần 1 và thành phần 2 đã hoàn tất mở rộng từ tháng 6.2016, thì tuyến mở rộng 5,5km còn lại hiện vẫn đang rất ngổn ngang. Các dự án này thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT. Ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết trách nhiệm bảo trì các tuyến đường do Cục Quản lý đường bộ 3 quản lý. Sở GTVT đã gửi văn bản đề nghị đảm bảo an toàn giao thông cho chiến dịch phục vụ tết (kéo dài đến 12.2, tức 16 tháng giêng) và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lưu thông khó khăn tại tuyến phía nam Quốc lộ 1A. (Hứa Xuyên Huỳnh)