Điều đáng nói là ban điều hành khu phố đã nhận tiền nhưng hơn 1 năm qua không chịu sửa chữa.

Bức xúc vì dự án

Bà Đỗ Thị Tĩnh (51 tuổi, ngụ nhà 19B đường số 36, KP.8) cho biết: “Đây là con đường bê tông mà 2 năm trước chúng tôi tự bỏ tiền ra làm, mỗi hộ dân đóng 2 triệu đồng. Đường sạch sẽ, bằng phẳng. Nhưng làm xong chưa được bao lâu, chủ đầu tư dự án thi công công trình cho xe cộ chạy liên tục, vừa ồn, vừa bụi, đường bị nứt rồi lún nghiêng. Có lần, cả nhà đang ngủ, nghe rung giật mình dậy tưởng động đất, sáng hôm sau thấy vách nhà bị nứt”.

Bà Đào Thị Út (78 tuổi) nói: “Đường nhỏ xíu, xe cộ chạy ầm ầm, ban ngày người có tuổi như tôi muốn đi dạo trong khu phố cũng khó, cảm giác vướng víu, phải né xe ra vào liên tục. 2 - 3 giờ sáng xe càng chạy nhiều hơn”.

Với những bức xúc tương tự, ông Trương Văn Lộc (53 tuổi) cho hay: “Dân than lắm họ mới chịu vá đường, nhưng đổ đá bụi lên những chỗ bị lún, làm cho có để xe chở vật liệu vào dễ dàng hơn chứ không phải vì dân. Điều kỳ lạ là chủ đầu tư khu đất đã có đơn cam kết sửa chữa và làm mới con đường, gửi 100 triệu đồng cho Ban Điều hành KP.8 hơn 1 năm rồi, nhưng đến nay vẫn không thấy làm gì cả?”.

Không liên lạc được với… bên phá đường !

Quan sát thực tế ngày 30.6, đường số 36 giao nhau với đường Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Chánh) là đường bê tông rộng 3,5 m, một bên là nhà dân, một bên là rạch Cầu Quán. Xe tải chở gạch, đá, xi măng... vào ra liên tục, đường bị lún và nứt. Nhiều chỗ được vá bằng đá bụi, nhấp nhô so với mặt đường. Một số hộ dân tường nhà bị nứt, như hộ bà Út, bà Tĩnh. Công trình san lấp mặt bằng, phân lô bán nền để xây dựng nhà ở là do chủ đầu tư khu đất thửa 1688 tờ bản đồ số 1 (tổ 53A, đường số 36) của ông Nguyễn Hữu Tú (KP.9, P.Hiệp Bình Chánh). Trong đơn cam kết sửa chữa và làm mới đường sau khi xong dự án, ông Tú có hứa: “Trong thời gian 45 ngày thi công (26.4 - 15.6.2016) sẽ sửa chữa và khắc phục nếu con đường hư hỏng. Sau khi hoàn thành, sẽ làm mới toàn bộ bằng nhựa nóng theo cao độ đường Hiệp Bình”, đồng thời gửi tại Ban Điều hành KP.8 số tiền 100 triệu đồng.

Bà Trương Thị Thùy Trang, Trưởng ban Điều hành KP.8, thừa nhận hiện đang giữ số tiền này, nhưng cho biết thêm: “Số tiền này không đủ sửa chữa, mà ông Tú đã đi nước ngoài hơn 1 năm nên không liên lạc được. Vì vậy, tiền vẫn còn đó”. Ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, cho hay: “Đúng là con đường này do dân tự làm, và hiện trạng như bây giờ là do chủ đầu tư thi công công trình. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, họ có khắc phục nhưng chưa hiệu quả. Việc dang dở là do số tiền không đủ nên phải trì hoãn. Trong thời gian gần nhất, lãnh đạo phường bằng mọi cách sẽ buộc chủ đầu tư khu đất thực hiện đúng cam kết”. Tuy nhiên, thời gian gần nhất là khi nào thì chưa rõ!?

Thảo Thương