Đau đầu vì 'cuộc gọi rác' xâm phạm đời tư: Cần mạnh tay

Việc gọi điện thoại đến để bán hàng hay để mời chào một dịch vụ nào đó rất phiền. Do để truy người gọi mua dữ liệu của mình từ đâu rồi khởi kiện đơn vị gọi đến là điều không đơn giản nên đến giờ vẫn chưa có ai khởi kiện nơi gọi làm phiền cả. Tuy nhiên, nếu có một ai đó mạnh dạn đứng ra khởi kiện thì có lẽ nhiều người khác sẽ làm theo. Việc gọi điện thoại đến để bán hàng hay để mời chào một dịch vụ nào đó rất phiền. Do để truy người gọi mua dữ liệu của mình từ đâu rồi khởi kiện đơn vị gọi đến là điều không đơn giản nên đến giờ vẫn chưa có ai khởi kiện nơi gọi làm phiền cả. Tuy nhiên, nếu có một ai đó mạnh dạn đứng ra khởi kiện thì có lẽ nhiều người khác sẽ làm theo. Nguyễn Phi Hiếu (Q.10, TP.HCM) Các khách hàng thường xuyên bị làm phiền bởi cuộc gọi của các công ty A, B, C... để mời chào mua sản phẩm, dịch vụ thì nên đưa rõ thông tin về các công ty này lên báo chí để mọi người cùng tẩy chay. Đó cũng là một giải pháp hiệu quả hiện nay trước khi chờ đợi một giải pháp hữu hiệu từ cơ quan chức năng. Các khách hàng thường xuyên bị làm phiền bởi cuộc gọi của các công ty A, B, C... để mời chào mua sản phẩm, dịch vụ thì nên đưa rõ thông tin về các công ty này lên báo chí để mọi người cùng tẩy chay. Đó cũng là một giải pháp hiệu quả hiện nay trước khi chờ đợi một giải pháp hữu hiệu từ cơ quan chức năng. Nguyễn Thị Minh Trang (Q.4, TP.HCM) T.T - Duy Khang (thực hiện)