Đệ nhất thú cưng của các nguyên thủ

Bộ đôi của Nhà xanh



Kể từ khi ông Moon Jae-in chính thức trở thành tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5 vừa qua, những chủ nhân 4 chân của dinh tổng thống Cheong Wa Dae, thường được gọi là Nhà xanh, là đề tài được dân chúng quan tâm. “Các thành viên của gia đình lại được đoàn tụ”, ông Moon cho biết sau khi hoàn tất việc đưa chú chó tên Maru và nàng mèo Jjingjjingi từ nhà riêng của ông ở Yangsan (tỉnh Gyeongsang Nam) đến Seoul. Jjingjjingi dọn đến Nhà xanh trước Maru và nó trở thành “đệ nhất mèo” đầu tiên của Nhà xanh. Ông Moon từng chia sẻ trên Twitter rằng: “Jjingjjingi không chịu ra ngoài vì còn lạ nước lạ cái. Cô nàng cứ bám víu lấy tôi và không chịu buông tôi ra khi xem ti vi”. Còn Maru, thuộc giống chó thuần chủng của Hàn Quốc - Pungsan, được gia đình ông Moon đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn diện vì họ lo lắng Maru khó thích nghi với môi trường mới.

Các trợ lý của ông Moon cho biết ông Moon rất thương bộ đôi này và thường nói chuyện với chúng rất lâu sau khi uống rượu. Sắp tới, bộ đôi này sẽ chuyển thành bộ tam bởi ông Moon hứa sẽ nhận nuôi chú chó tên Tory trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Tory được một tổ chức cứu trợ động vật giải thoát khỏi người chủ tàn bạo nhưng suốt 2 năm nó vẫn chưa tìm được ngôi nhà mới bởi ở Hàn Quốc, người ta không thích chó mực.

Bộ trưởng diệt chuột

Năm 2011, dinh thự thủ tướng Anh - căn nhà số 10 phố Downing phát hiện có chuột. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh lúc đó là David Cameron phản đối chuyện đưa mèo vào dinh nhưng rồi không lâu sau đành phải thú nhận “thất bại” trước sự can thiệp của 2 nhóc tì cưng của ông Cameron là Nancy Cameron, 6 tuổi và cậu em Elwen, 4 tuổi. Người này nói: “Có một nhóm người ở phố Downing nghĩ rằng nuôi mèo là một ý kiến rất hay. Và họ đã thắng”. Các nhân viên ở đây đã tình nguyện giúp cô bé, cậu bé chọn con mèo ưng ý và bỏ công chăm sóc nó để không sử dụng đến ngân sách như các thú cưng trước đây.

Và thế là Larry hiên ngang trên con đường từ trung tâm chó mèo bị bỏ rơi Battersea Dogs and Cats Home (London) để tiến về số 10 phố Downing. Nó được chọn vì khá lanh lợi và sở thích chơi đồ chơi. Ngay khi đến nhà mới, nó được ông Cameron đón tiếp nồng hậu với lời nhắn: “Tôi chắc chắn Larry sẽ là một phép cộng thú vị của phố Downing và sẽ làm cho nhiều vị khách thích thú”.

Khi bà Theresa May tiếp quản chiếc ghế Thủ tướng Anh giữa năm 2016, Chief Mouser (Bộ trưởng diệt chuột) Larry vẫn ở lại. Bà May thừa nhận bà là người thích chó nhưng cho biết vẫn sẽ rất vui khi được gặp Larry ở dinh thủ tướng. “Có những chỗ ở số 10 phố Downing mà Larry nắm quyền quyết định và những chiếc ghế mà nó (he) có thể ngồi lên”, bà nói tháng 10.2016 và khi nhắc đến chiếc ghế của bà thì cho biết “đó không phải là một trong những chiếc ghế ấy. Nó vẫn chưa vào phòng tôi”. Cộng đồng người yêu mèo từng chỉ trích ông Cameron dùng đại từ “it” khi nói về Larry. Và ông đã đáp trả bằng cách đăng ảnh Larry ngồi trên lòng mình.

Thỏ đệ nhị

Kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà trắng thì những câu chuyện về đệ nhất thú cưng gần như biến mất. Ông Trump là một ngoại lệ so với những người tiền nhiệm bởi hình ảnh các đệ nhất gia đình trước đây gần như không bao giờ vắng bóng thú cưng.

Cũng may là sự xuất hiện của chú thỏ tên Marlon Bundo phần nào đã “vớt vát” lại được danh tiếng trước đây. Đầu tháng 5 vừa rồi, gia đình Phó tổng thống Mỹ Mike Pence lần đầu ra mắt Marlon Bundo tại Nhà trắng tại một sự kiện tri ân những người làm trong quân đội và gia đình họ. Chú thỏ với biệt danh Bunny of the United States (BOTUS) nổi tiếng là chú thỏ đầu tiên được bay trên chiếc Không lực hai (Air Force Two - AF2) cùng với hai con mèo của gia đình ông Pence là Pickle và Oreo. Gia đình phó tổng thống cũng có một chú rắn… cưng nhưng nó không bay theo AF2 mà ở lại Mississippi với con trai ông Pence.

Marlon Bundo, được đặt tên theo tài tử Marlon Brando, là món quà mà con gái ông Pence được tặng lúc học đại học. Tài khoản Instagram của nó có hơn 7.300 người theo dõi.

