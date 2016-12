Lượng người lưu thông trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Bông, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng... gia tăng đột biến, đường phố tắc nghẽn.

Các bãi gửi xe máy để vào khu phố đi bộ trên các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Ngô Quyền… sớm hết chỗ, người dân phải đi rất xa để có thể gửi xe.

Lúc 20 giờ, các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội đã rất sôi động, nhiều nơi không còn một chỗ trống. Tại Indochina Plaza Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, hàng ngàn người tập trung trước sảnh để tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh. Tại khu đô thị Royal City (đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân), hàng ngàn người đã phủ kín quảng trường nơi có cây thông Noel. Tại Trung tâm Aeon Mall Long Biên, người ta mất đến 20 phút chưa thể di chuyển trên đoạn đường từ bãi giữ xe ra đường lớn…

Tương tự, tại TP.HCM, từ 17 giờ hôm qua, những con đường khu vực trung tâm Q.1 như Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… đã đông nghẹt người. Các tuyến đường trung tâm thành phố lung linh màu sắc và đông nghịt người đổ về các điểm như Parkson, Diamond Plaza, tòa nhà Vincom, Nhà hát Thành phố, Sài Gòn Center…

VIDEO: Nhiều người nước ngoài đổ ra đường đón Noel ở phố Tây TP.HCM

Những khu vực vui chơi như hồ Con Rùa, Nhà văn hóa Thanh niên, trước nhà thờ Đức Bà... tập trung rất nhiều bạn trẻ. Ở Nhà văn hóa Thanh niên có chương trình thuộc chuỗi sự kiện chào năm mới 2017 thu hút giới trẻ.

Đặc biệt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mới 20 giờ mà hầu như không còn một chỗ trống. Rất nhiều bạn trẻ chọn phố đi bộ để chụp hình, đón Noel vì nơi đây có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như sân khấu ca nhạc ngoài trời phục vụ người dân.

Nhiều người ở ngoại thành, thậm chí ở các tỉnh lân cận kéo về trung tâm TP.HCM vừa vui chơi vừa đón lễ Noel. Do lượng người đổ về trung tâm đông đột biến nên lực lượng cảnh sát giao thông, công an, bảo vệ đã được bố trí ở những nơi đông người, dễ kẹt xe nhằm điều tiết giao thông cũng như bảo vệ an ninh trật tự để người dân đón Giáng sinh an lành.