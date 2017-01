Tết sum vầy thì gas bếp phải đủ đầy!

Trong văn hóa người Việt, tết đóng vai trò rất quan trọng. Đó là ngày tết của gia đình, ngày đoàn tụ của tình thân. Dù cho ai đang ở đâu, làm gì, tết vẫn là dịp mọi người mong muốn được trở về nhà, được sum họp bên gia đình, được thắp nén nhang cho tổ tiên, được mừng tuổi đầu năm cha mẹ già và trẻ nhỏ, và trên hết là được thưởng thức từng món ngon khoái khẩu mang đậm hương vị quê hương. Vì lẽ đó mà các mẹ thường dầy công chuẩn bị cho gian bếp ngày tết luôn đủ đầy và chu đáo. Cụ thể là gạo phải đầy lu, còn bình gas phải chất lượng, sẵn sàng để việc nấu nướng diễn ra an toàn không bị gián đoạn. Niềm vui ngày tết cũng theo đó mà thêm trọn vẹn và năm mới sẽ khởi đầu thêm thuận lợi và may mắn.

Đón Táo an toàn cho năm mới an khang cùng Totalgaz

Thấu hiểu được mong muốn của các người nội trợ Việt, Totalgaz - thương hiệu gas dân dụng với bề dày 25 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm gas chất lượng cao, đã đồng hành cùng vị Táo Quân An Toàn rất "ngầu" để gửi lời dặn dò đến mọi người phải luôn gìn giữ sự yên vui cho tổ ấm của mình, bắt đầu từ gian bếp.

Táo Quân An Toàn nhắn nhủ thường xuyên kiểm tra hạn dùng trên dây dẫn gas và khóa van gas ngay sau khi sử dụng là hai bước đơn giản nhất phòng ngừa gas rò rỉ. Trong trường hợp phát hiện gas bị rò rỉ, hãy nhanh tay tắt bếp, đóng van gas, mở cửa sổ cho thông thoáng, ra khỏi vùng có mùi gas và gọi ngay cho đại lý đến thay.

Chọn Totalgaz - Chọn năm mới an toàn

Tự hào là người bạn đồng hành quen thuộc của hơn một triệu gia đình Việt trong suốt 25 năm qua, Totalgaz luôn nổ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn bằng dây chuyền chiết nạp gas hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu và đội ngũ nhân viên tuân thủ các quy tắc an toàn của ngành. Tính đến thời điểm hiện tại, Totalgaz đã có 6 nhà máy chiết nạp trải dài khắp cả nước, đảm bảo cung cấp đủ số lượng lẫn chất lượng cho từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Nhân dịp mừng năm mới, Totalgaz cùng Táo Quân An Toàn sẽ trao tặng lộc xuân may mắn là bộ bao bì lì xì tài lộc và an toàn cho quý khách hàng thay gas ngay trong dịp tết này.





Song song đó, Totalgaz cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình, cập nhập công nghệ để mang những sản phẩm an toàn và chất lượng của mình đến cho nhiều hơn người tiêu dùng Việt. Và cuối cùng, chính là để xứng đáng với niềm tin mà Táo Quân An Toàn đã lựa chọn Totalgaz làm thương hiệu đồng hành cùng giữ gìn sự an toàn cho hàng triệu căn bếp Việt.

Nhanh tay truy cập fanpage của Total Việt Nam tại đường link: https://www.facebook.com/Total.Vietnam.Official/ để đón xem những lời nhắn nhủ và chúc tết vô cùng thú vị từ vị Táo Quân đặc biệt này, các bạn nhé!



Thông tin dịch vụ