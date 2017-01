Sáng 13.1, tại H.Nông Sơn (Quảng Nam), gần 1.000 hộp sữa hiệu Dr.Luxia được trao tận tay các em học sinh ở trường mầm non Phước Ninh (xã Phước Ninh), trường mầm non Quế Lộc (xã Quế Lộc), trường mầm non Sơn Viên (xã Sơn Viên), trường tiểu học Phước Ninh (xã Phước Ninh).

Buổi chiều, nhiều phần quà tương tự tiếp tục được chuyển đến học sinh vùng lũ Duy Xuyên. Các chuyến xe chở quà lên đến Nông Sơn từ sớm. Đây là một trong số những địa phương miền núi bị thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ kép hồi tháng 11.2016 ở Quảng Nam.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 của hành trình Cây mùa xuân 2017 tại Quảng Nam, do Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức, từ nguồn tài trợ 9.000 hộp sữa (chia thành 4.500 suất) có tổng trị giá lên đến hơn 4 tỉ đồng của Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood.

Tại chuyến phát quà ở Đại Lộc và Điện Bàn hôm qua, ông Nguyễn Thế Nam, Giám đốc bán hàng Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng gọi đây là “món quà khiêm tốn” dành cho trẻ vùng lũ, và khẳng định doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các em học trò vùng lũ.

Hôm nay, tại Nông Sơn, ông Lê Đình Ninh, giám sát bán hàng NutiFood ở khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng, cũng mong muốn được chia sẻ, đồng hành cùng người dân vùng lũ và nhất là trẻ em.

“Đối với công ty chúng tôi, trẻ em luôn được quan tâm nhiều nhất. Những phần quà chúng tôi gửi đến tuy không lớn, nhưng mong rằng nó cũng có thể giúp các em có thêm nguồn dinh dưỡng để vui vẻ, yên tâm học tập”, ông Ninh chia sẻ thêm.

Cô giáo Hồ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng trường mầm non Phước Ninh, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn cứu trợ. “Những hộp sữa như thế này rất quý đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa như Nông Sơn. Tôi tin là các em sẽ có thêm niềm vui và động lực”, cô Bình nói.

Một số hình ảnh đẹp được Thanh Niên ghi lại trên các chặng dừng chân tặng sữa ở vùng lũ Quảng Nam:





Mạnh Cường