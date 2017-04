TP.Hạ Long hiện như một đại công trường với hàng loạt dự án đang thi công như khu biệt thự, khách sạn Phượng Hoàng; khu khách sạn, biệt thự và vui chơi giải trí Monaco; đường cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh, dự án cải tạo đường Trần Hưng Đạo, nút giao thông Loong Toòng… Quá trình xây dựng các dự án này khiến nhiều tuyến đường tại TP.Hạ Long gia tăng đột biến xe tải chở đất đá, vật liệu với cả nghìn lượt xe mỗi ngày.

Một ngày trung tuần tháng 4, chúng tôi có mặt trên quốc lộ 18, đoạn qua TP.Hạ Long và ghi nhận hàng trăm xe tải lớn nhỏ chạy qua, liên tục làm rơi vãi đất đá xuống đường. Tại khu vực ngã ba P.Hà Khẩu, chỉ trong ít phút, chúng tôi dễ dàng ghi nhận những chiếc xe chở đất sét với thành thùng cơi nới chạy trên QL279 từ huyện Hoành Bồ hướng về cảng Cái Lân (TP.Hạ Long). Trước cổng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.Hạ Long) có hàng loạt xe tải vận chuyển đất đá chạy qua.

Ông Phùng Văn Hải (ngụ tại P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) cho biết, ngày nào ông cũng phải phun nước vài lần ra đoạn đường Nguyễn Văn Cừ trước nhà để chống bụi do xe chở đất đá chạy qua đây suốt ngày. “Ủng hộ các dự án giúp TP phát triển nhưng chúng tôi mong chủ đầu tư chấp hành quy định rửa bánh xe trước khi rời công trường và phủ bạt để đất đá không rơi vãi ra đường”, ông Hải nói.

tin liên quan Dân kêu trời vì xe quá tải Người dân sống ở phía tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang kêu trời vì đường sá bị phá nát… như tương. Thủ phạm vẫn là xe quá tải Theo ông Bùi Minh Tiến, Phó chánh Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh, “nóng” nhất về tình trạng xe tải chở đất đá là khu vực P.Hồng Hải và P.Bãi Cháy, nơi tập trung gần 10 dự án đang thi công. Từ ngày 13.3 - 15.4, Thanh tra giao thông phạt gần 30 trường hợp, tước 6 Theo ông Bùi Minh Tiến, Phó chánh Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh, “nóng” nhất về tình trạng xe tải chở đất đá là khu vực P.Hồng Hải và P.Bãi Cháy, nơi tập trung gần 10 dự án đang thi công. Từ ngày 13.3 - 15.4, Thanh tra giao thông phạt gần 30 trường hợp, tước 6 giấy phép lái xe , phạt chủ các phương tiện chở đất đá không che chắn tổng cộng hơn 150 triệu đồng.

Đại uý Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT trung tâm và dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị sẽ ghi hình để xử lý các xe tải chở đất đá vật liệu không che chắn. Theo đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP.Hạ Long, công an TP sẽ cấm vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng trong giờ học sinh tới lớp và tan trường; đồng thời thời yêu cầu các doanh nghiệp ký kết và thực hiện việc phun nước rửa đường, phủ bạt phương tiện chở đất đá, không cơi nới thành, thùng xe.

Lã Nghĩa Hiếu