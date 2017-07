Theo đó, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) yêu cầu phải tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó và xử lý các tình huống, khắc phục nhanh hậu quả, thiệt hại do thiên tai gây ra.



Các công ty Điện lực Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Nhà máy thủy điện Hố Hô (Công ty thủy điện Hồ Bốn), dự báo nằm ở khu vực ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2, từ ngày 16.7, phải bố trí ứng trực 24/24 giờ. Các đơn vị khác tổ chức phân công ứng trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động của đơn vị, tài sản lưới điện, công trình và cho nhân dân.

Trước khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 2, EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi, kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu, có nguy cơ sự cố, sạt lở gây mất an toàn trong quản lý vận hành.

Trong ngày 14.7, EVNNPC yêu cầu Công ty lưới điện cao thế miền Bắc khẩn trương có các biện pháp kiểm tra, gia cố, xử lý, khắc phục ngay sự cố sạt lở đất gây nguy cơ đổ cột tại nhiều vị trí cột để đảm bảo an toàn vận hành cho tuyến đường dây. Phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện theo dõi và có các biện pháp xử lý sự cố vị trí cột số 34 đường dây không Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 cấp điện cho Trạm biến áp Phong Thổ E29.1.

Đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ

Tổng công ty cũng đã cảnh báo các đơn vị thành viên, do miền Bắc đã xảy ra mưa lớn trong nhiều ngày, tại nhiều khu vực vùng núi xảy ra sạt lở đất, làm đổ cột và gây mất an toàn đến các vị trí cột. Vì vậy, đối với các khu vực miền núi cần đề phòng mưa lũ, lũ ống, lũ quét sạt lở đất, ảnh hưởng đến lưới điện và các nhà máy thủy điện nhỏ. Các công ty thủy điện thực hiện kiểm tra lưu lượng nước về đập, hồ chứa, kênh máng, ống dẫn,... để đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành của các nhà máy. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão số 2 và cảnh báo mưa lũ của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hồ đập, cũng như đảm bảo an toàn cho các khu vực hạ du khi tiến hành xả lũ.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong và sau bão số 2, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung bộ, nhất là tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh... Các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An)... có nguy cơ bị ngập úng. Do vậy, các đơn vị thuộc EVNNPC phải phân công cán bộ theo dõi diễn biến ảnh hưởng của bão để có các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa thiệt hại. Chủ động liên hệ với các công ty thủy nông trên địa bàn (vùng trũng) để đảm bảo điện phục vụ bơm tiêu úng và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp cũng như của tổng công ty.

Nguồn: EVNNPC