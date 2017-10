Người may mắn sở hữu 5 tỉ đồng đầu tiên của chương trình là chị Hồ Thị Mỹ Phượng, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Dừng chân tại địa phận tỉnh An Giang trong cơn mưa như trút nước, chúng tôi ai cũng nóng lòng tìm kiếm thật nhanh nhà của chị Mỹ Phượng sau khi nhận cuộc điện thoại từ chị: “Cả đêm hôm qua vợ chồng tôi không ngủ được vì vui mừng, nếu mọi người chưa đến tôi vẫn nghĩ đây là giấc mơ thôi”. Hạnh phúc như được lan tỏa khi đón chúng tôi là những nụ cười, giọt nước mắt của chị Phượng cùng gia đình vì biết chắc chắn rằng trúng 5 tỉ đồng OMO là có thật và kể từ đây cuộc sống của những con người trong căn nhà nhỏ này sẽ sang một trang mới, đủ đầy và ấm no hơn.

Về hoàn cảnh gia đình, chị Mỹ Phượng cho biết, 4 năm trước kể từ khi chồng mắc căn bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối, chị buộc phải nghỉ việc kế toán, chuyển sang buôn bán nhỏ để tiện đưa chồng đi chạy thận, chăm sóc cha mẹ già và gánh trách nhiệm kinh tế chính. Về phần anh Nguyễn Thanh Phú - chồng chị Mỹ Phượng trước công tác tại Bộ Chỉ huy Quân đội tỉnh An Giang, khỏe mạnh là thế nhưng anh dường như chỉ còn da bọc xương, chân bị liệt tạm thời khi lâm bệnh nặng.

Để cứu chồng thoát khỏi bệnh tật, chị Mỹ Phượng đã cắn răng vay ngân hàng gần 200 triệu đồng để chạy thận lọc máu cho anh Phú mỗi tuần 3 lần.

Xót xa nhìn con trai đang cận kề cái chết, bà Mai Thị Ngọc Hạnh - mẹ ruột anh Phú tuy tuổi cao sức yếu vẫn quyết định hiến một bên thận cho con. Quả thật ông trời không phụ lòng người, sau 4 năm ghép thận, sức khỏe của anh Phú đã trở nên ổn định, tuy nhiên cả anh Phú và mẹ đều không thể mang vác vật nặng trên 5 kg, mỗi tháng vẫn phải đều đặn đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám và chuẩn bị tinh thần thay thận mới sau 5 năm.

Ngày biết tin mình là người may mắn trúng 5 tỉ đồng từ OMO, hẳn đó còn là ngày hạnh phúc nhất của chị Phượng cùng gia đình, bởi lẽ kể từ ngày hôm nay, nỗi lo về món nợ 200 triệu đồng, nỗi đau đáu không có tiền cứu chồng khi căn bệnh hiểm nghèo tái phát đã không còn là gánh nặng trong tâm trí của chị Phượng.

Chia sẻ về dự định sử dụng giải thưởng lớn này, chị Phượng cho biết, chị sẽ dùng để sửa sang lại nhà cửa, sau đó để dành một khoản tiền sau này chạy chữa tiếp cho bệnh suy thận của chồng. Chị còn thật thà chia sẻ: "Tối ngày 6.10 tôi còn nói với chồng bật TV xem quay số của OMO mà lo cho con ăn nên quên mất. Ai ngờ đâu nhận được tin nhắn từ tổng đài OMO và cuộc điện thoại bàn thông báo trúng 5 tỉ đồng. Tôi không tin vào tai mình luôn. Đợt này, tôi tính sẽ cùng chồng lên danh sách họ hàng ai đang nghèo khó, bệnh tật để san sẻ chút tiền và mua số gạo lớn để giúp đỡ bà con nghèo trong tỉnh nữa".

Chị Phượng nói may mắn đến với mình thì cũng có thể đến với những người khác, nên chị quyết định tặng hàng xóm mỗi người một gói bột giặt OMO 4,5 kg. Hơn ai hết, niềm vui lúc này đây đối với anh Phú cũng thật quá lớn, anh chia sẻ: "Tôi mừng lắm, số tiền này khiến tôi cảm thấy yên tâm, bởi lẽ vào những ngày trái gió trở trời, những ngày bệnh tái phát thì vợ con cũng có nguồn tài chính ổn định để trang trải".

Vậy là giải thưởng 5 tỉ đồng của OMO cũng đã đến được tay những người thật sự cần nó để họ có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới tươi sáng. Như cách bà Hạnh, mẹ chồng chị Phượng tâm sự: “May mắn chắc chỉ đến một lần trong đời, mình cần trân trọng và sống tốt. Mong là những mảnh đời khó khăn khác cũng được 5 tỉ đồng ghé thăm, rồi họ cũng sẽ khóc cười hạnh phúc như chúng tôi”.

Chương trình khuyến mãi “Mua OMO, có cơ hội trúng 5 tỉ đồng mỗi tuần” diễn ra từ ngày 24.9 - 29.10.2017 dành cho các khách hàng khi mua Bột giặt OMO Sạch cực nhanh 4,5 kg hoặc 6 kg. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỉ đồng bao gồm 4 giải trúng 5 tỉ đồng tiền mặt. Bên cạnh cơ hội “trúng lớn”, người tiêu dùng còn có cơ hội “trúng liền” 10 - 15 ngàn đồng vào tài khoản điện thoại sau mỗi tin nhắn đến tổng đài 6089. Nếu không trúng tuần này, khách hàng vẫn có thể giữ lại mã số để quay tiếp vào các tuần sau. Đón xem chương trình quay số hằng tuần vào lúc 18g30 trên TodayTV các ngày 15, 22, 29.10.2017.

Nguồn: OMO