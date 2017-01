Mùa câu dế cơm bắt đầu vào khoảng tháng 10 hàng năm, và kéo dài gần hai tháng. Sau đó thì dế vẫn còn nhưng số lượng ít nên người dân lười đi câu.

Hang dế cơm thường rất sâu, nhiều ngóc ngách, có thể bắt chúng bằng cách dùng cuốc đào hoặc đổ nước xuống cho dế ngộp thở chui lên, nhưng do cả hai cách này đều tốn thời gian và công sức nên người dân đã nghĩ ra một phương pháp mới, đó là dùng kiến để câu, nhanh và cực kỳ hiệu quả.

Dế cơm có thân hình to bằng ngón tay cái của con người, lớn nhất trong họ nhà dế, một món ăn lạ được nhiều người ưa thích, được xem là đặc sản vùng quê. Được nhiều nhà hàng tìm mua với giá từ 3.000 -5.000 đồng/con. Theo người dân nơi đây, chu kỳ sống của dế cơm tương tự như ve sầu, cả hai đều được sinh ra và ở dưới lòng đất một thời gian dài, đến thời điểm nhất định chui lên mặt đất tìm bạn tình giao phối, sản sinh ra lứa kế cận rồi chết đi, chỉ có khác ở thời điểm xuất hiện - Ảnh: Lê Lâm

Kiến ở đây là loại kiến có tên bò nhọt, màu đen, to bằng kiến vàng, đặc biệt nọc rất độc, người trưởng thành bị kiến này cắn một mũi cũng phải khóc thét vì đau nhức. Kiến bò nhọt ở trong một quần thể với nhiều hang to nối với nhau.

Người sành câu nhìn hang có thể đoán được dế trống hay dế mái. Cụ thể, dế trống khỏe nên thường đào hang sâu hơn do đó ụ đất trên mặt sẽ to, ngoài ra trên miệng hang dế trống thường láng mịn như một cái máng dẫn xuống, lý do buổi tối dế trống bò lên miệng hang gáy gọi bạn tình.