Giải mã mì ăn liền: Phải chăng gói gia vị chỉ là bột ngọt?

Thực tế, bột ngọt chỉ là một trong nhiều thành phần gia vị khác nữa được kết hợp hài hòa để tạo nên hương vị đặc trưng cho mì ăn liền và phải sử dụng đúng hàm lượng theo quy định.



Những gói mì mất oan hương vị

Cẩn thận bỏ đi một nửa gói bột súp rồi nêm nếm lại tô mì cho con trai bằng những gia vị quen thuộc trong bếp, chị Minh Tuyền (Q. Tân Phú) chia sẻ: “Từ lúc nghe nói gói soup đi kèm trong mấy gói mì chỉ toàn bột ngọt, tôi phải chịu khó bỏ bớt đi, rồi nêm lại cho vừa ăn”. Không riêng gì chị Tuyền, đây cũng là thói quen của không ít người khi chế biến và sử dụng mì ăn liền.

Bỏ đi gói soup, dù nhiều người chọn cách nêm nếm lại tô mì nhưng kết quả không như mong muốn. Hương vị đặc trưng của mì ăn liền cũng theo gói soup mà vơi đi ít nhiều. Chị Tuyền chia sẻ:“Từ lúc giảm gia vị đi thì ăn mì không còn ngon như trước nữa, cứ thấy nhạt nhẽo và không hấp dẫn bằng. Nhiều lúc, con tôi đòi ăn rồi lại không thèm động đũa!”. Cũng vì thế, một số chuyên gia ẩm thực cho rằng, việc bỏ gói soup khiến những gói mì bị mất oan hương vị.

Gói soup là tổng hòa các loại gia vị

Hương vị đặc trưng của từng loại mì ăn liền phụ thuộc rất lớn vào các gói gia vị đi kèm. Tại Việt Nam, mì thường có ba gói gia vị chính là gói súp, gói dầu sa tế và gói rau. Thành phần các gói gia vị này đều được nhà sản xuất công bố và ghi rõ trên bao bì sản phẩm, bao gồm cả nguyên liệu có khả năng gây dị ứng cho một số đối tượng nhất định (nếu có).

Trao đổi về vấn đề gói gia vị chỉ toàn bột ngọt, chuyên gia Trần Văn Ký - Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (Hội KHKT ATTP VN) cho biết: “Bột súp được làm bằng phương pháp nấu cô đặc là các loại nguyên liệu như rau tươi, xương hoặc thịt, hải sản… cùng với các gia vị quen thuộc như muối, đường, bột ngọt, nước tương, giấm; các hương liệu như tiêu, ớt... Trong đó, hàm lượng bột ngọt trong gói gia vị là đạt chuẩn, theo đúng quy định của luật an toàn thực phẩm”.

Giải thích rõ hơn về bản chất của bột ngọt, chuyên gia Trần Văn Ký cho biết: “Bột ngọt là muối sodium của axit glutamic, có tác dụng giúp tăng vị ngon của thực phẩm. Loại phụ gia này đã được nghiên cứu sâu rộng bởi các viện nghiên cứu hàng đầu trên toàn thế giới, và các kết quả đều cho thấy bột ngọt an toàn nếu không quá lạm dụng”. Cũng theo chuyên gia Trần Văn Ký, hàm lượng bột ngọt trong các gói bột súp của mì ăn liền chỉ “đủ sức” gây ảnh hưởng cho sức khỏe nếu một người hoàn toàn không ăn gì ngoài 5-7 gói soup mỗi ngày, từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác. Và trong thực tế thì điều này không thể xảy ra.

Mọi thành phần an toàn và đạt chuẩn

Thực tế, theo tìm hiểu tại Công ty Acecook, một trong những công ty sản xuất mì ăn liền Nhật Bản gắn với nhiều thương hiệu thân quen với người tiêu dùng như Hảo Hảo, Enjoy, Mikochi… thì việc sản xuất gói soup nói riêng cũng như gói gia vị nói chung luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Để tạo nên gói soup, nhà sản xuất sử dụng phương pháp nấu cô đặc các loại nguyên liệu như: xương bò/heo/gà, các loại hải sản như tôm, cá, sò… hòa quyện cùng các loại gia vị như muối, đường, nước tương, nước mắm... Trong đó hàm lượng muối, bột ngọt được tính toán cho phù hợp nhất với khẩu vị và an toàn của người sử dụng. Nguyên liệu như xương heo, hành lá, rau củ quả, tiêu, ớt… để sản xuất gói gia vị đều tươi mới, được lựa chọn kỹ càng cùng những kiểm tra khắt khe về các chỉ tiêu cảm quan, hóa lý, vi sinh, kiểm tra chỉ tiêu không biến đổi gen (Non GMO), dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, giới hạn ô nhiễm kim loại nặng, giới hạn độc tố vi nấm… để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Không những thế, quá trình tạo nên các gói gia vị này thực sự là cả một hành trình của sự tận tâm, tỉ mỉ và chăm chút của nhà sản xuất để có được những gói gia vị mang hương vị đặc trưng cho mì ăn liền và an toàn cho người sử dụng.Vì thế sẽ là “oan ức” nếu cứ vội kết tội cho gói gia vị là toàn bột ngọt, là không an toàn khi chưa hiểu rõ về các thành phần cũng như quá trình sản xuất ra nó. Vệc bỏ đi hoặc cắt giảm các gói gia vị trong mì ăn liền theo đó vừa là không cần thiết, mà lại làm ảnh hưởng đến vị ngon được nhà sản xuất gửi trọn trong từng tô mì.

Song Thảo