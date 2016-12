Theo Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, tính đến ngày hôm nay, đã có hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc 4 loại hình doanh nghiệp báo cáo tình hình lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết 2017. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 , được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả tăng hơn so với năm trước khoảng 2,1%. Cụ thể:

Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thưởng Tết âm lịch bình quân 3,4 triệu đồng/người (tăng 1,3%) so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng bình quân là 3,6 triệu đồng/người (tăng 2,8%) so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 27,5 triệu đồng /người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, mức thưởng bình quân 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Có mức thưởng cao nhất vẫn là các doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng bình quân của khối này là 3,8 triệu đồng/người (tăng xấp xỉ 1%) so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

tin liên quan Thưởng tết ở TP.HCM cao nhất hơn 2 tỉ đồng Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM mức thưởng tết cho người lao động năm nay cao nhất là hơn 2 tỉ đồng/người, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về kế hoạch thưởng Tết dương lịch, mức thưởng bình quân của khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và khối doanh nghiệp FDI đều không tăng so với năm 2016 ở mức 1 triệu, 500.000 đồng và 550.000 đồng. Riêng khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước có mức thưởng tết bình quân 550.000 đồng/người, tăng 1,8% so với năm trước. Mức thưởng tết dương lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp khối FDI với mức thưởng 30 triệu đồng. Có một số doanh nghiệp không có tiền thưởng tết dương lịch 2017 cho người lao động.

Cũng theo báo cáo của các doanh nghiệp, tiền lương bình quân năm 2016 của các doanh nghiệp tăng cao hơn khoảng 5% so với năm 2015. Mức lương bình quân của các khối từ 4,55 - 4,88 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho hay, mức thưởng tết 205 triệu đồng so với các địa phương khác chưa phải là cao, nhưng đây là mức thưởng cao nhất ở Hà Nội mà các doanh nghiệp báo cáo trong vài năm trở lại đây.

Thu Hằng