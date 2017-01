Hãi hùng bì heo bẩn: Quá độc hại

Những tiểu thương bán bì heo ở các chợ làm sao biết được bì heo đó bẩn hay sạch. Ai bỏ giá rẻ thì họ mua. Mua để bán lại cho người khác kiếm lời chứ họ có ăn đâu? Do đó, tiểu thương cũng cần được cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc kiểm tra nguồn hàng trước khi bán cho khách của mình. Những tiểu thương bán bì heo ở các chợ làm sao biết được bì heo đó bẩn hay sạch. Ai bỏ giá rẻ thì họ mua. Mua để bán lại cho người khác kiếm lời chứ họ có ăn đâu? Do đó, tiểu thương cũng cần được cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc kiểm tra nguồn hàng trước khi bán cho khách của mình. Võ Thị Đào

Những hình ảnh, video mà phóng viên quay được là chứng cứ để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt những cá nhân, hộ gia đình vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến bì heo. Ngoài "thủ phủ" bì heo ở đường Hậu Giang, Q.6 thì trên địa bàn quận này cũng như toàn thành phố vẫn tồn tại nhiều cơ sở làm bì heo khác. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường thống kê và tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở này thực hiện đúng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trình Thành Thông Thái

(Q.8, TP.HCM) An Phong - Duy Khang

(thực hiện)