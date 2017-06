Những doanh nghiệp từ đất nước mặt trời mọc đã tạo cho mình một uy tín gần như tuyệt đối trong mọi lĩnh vực, hàng Nhật luôn tốt, luôn chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng.

Là một trong những công ty lớn và lâu đời trong ngành sản xuất mì ăn liền tại Nhật Bản, Acecook xác định, một công ty sản xuất thực phẩm thì chất lượng là điều cơ bản, đương nhiên phải đảm bảo. Vì thế, vượt lên những chuẩn mực cơ bản chỉ về chất lượng, công ty luôn hướng tới những giá trị to lớn hơn - đó chính là hạnh phúc cho người tiêu dùng. Với tinh thần như vậy, Acecook không chạy theo lợi nhuận mà luôn tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm trên nền tảng “Công nghệ Nhật Bản, Hương vị Việt Nam” để tạo ra những sản phẩm thơm ngon, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến sự an tâm, hạnh phúc cho người tiêu dùng khi thưởng thức.

Công nghệ Nhật Bản

Thực tế, mỗi sản phẩm của Acecook đều được ra đời trên quy trình sản xuất hiện đại cùng những tiêu chí vô cùng khắt khe. Thêm vào đó là sự tỉ mỉ, trân trọng từng chi tiết sản phẩm của đội ngũ nhân viên, công nhân làm việc với tinh thần hạnh phúc trong nhà máy Acecook.

Tại đây, toàn bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng đều được chuyển giao hoàn toàn từ Nhật Bản, vì thế chất lượng giữa sản phẩm mì ăn liền tại Việt Nam và Nhật Bản là hoàn toàn như nhau.

Theo đó, ở công đoạn chiên, mì ăn liền được chiên trong thiết bị chiên (chảo chiên) với công nghệ hiện đại - không cần phải gia nhiệt trực tiếp. Dầu được làm nóng gián tiếp bằng hơi nước nóng (tương tự chưng cách thủy) bên ngoài, sau đó được dẫn vào chảo chiên bằng đường ống kín. Trong suốt quá trình chiên, nhiệt độ dầu luôn được duy trì ổn định bằng các đồng hồ đo nhiệt độ, đo khối lượng dầu và khi dầu hao hụt thì ngay lập tức hệ thống sẽ tự động bổ sung một lượng dầu mới một cách đều đặn, liên tục. Từ đó, giúp hạn chế tối đa việc ô xy hóa dầu; đảm bảo chất lượng dầu luôn tươi mới và đạt tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế Codex và tiêu chuẩn Việt Nam.

Mặt khác, khi sự an toàn, an tâm của người tiêu dùng luôn là trách nhiệm hàng đầu và giá trị cốt lõi trong cam kết tạo nên bữa ăn hạnh phúc cho mọi người của Acecook, thì yếu tố chất lượng còn được thể hiện ngay từ khâu nguyên vật liệu đầu vào. Cụ thể, bột mì, dầu cùng các loại gia vị, các loại rau, củ tự nhiên, bao bì… đều được chọn lọc kỹ càng từ những nhà cung cấp có uy tín, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại để kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm một cách nhanh chóng, chính xác, trung thực và khách quan nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm mì ăn liền đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm đạt chất lượng, thơm ngon và an toàn nhất.

Hương vị Việt Nam

Bên cạnh việc mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng từ công nghệ và quản lý chất chất lượng Nhật Bản thì Acecook còn rất chú trọng trong việc nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm. “Thế giới mì ăn liền” phong phú của Acecook với những sản phẩm có hương vị truyền thống của ẩm thực Việt với các nguyên liệu tự nhiên, thân thiện như bột mì, gạo, các thành phần gia vị như nghệ, rau om, hành, tỏi, ớt, nước mắm…, đồng thời kết hợp những nét độc đáo, mới lạ nhưng không kém phần quen thuộc của ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… đã tạo nên sự hài lòng và yêu thích cho hàng triệu thực khách Việt Nam sau hơn 23 năm gắn bó.

Hiện tại, Acecook đang tiếp tục nỗ lực đầu tư những dòng sản phẩm tiện dụng mì ly, tô, khay, song song đó là việc phát triển thêm nhiều loại nguyên liệu sấy hấp dẫn và tươi ngon như rong biển, bắp, bí đỏ, thịt bằm… trong sản phẩm để tạo thêm nhiều giá trị gia tăng mới cho người tiêu dùng và nâng cao hình ảnh, giá trị của mì ăn liền trong cộng đồng.

Luôn mang hạnh phúc đến từng bữa ăn, từng trái tim và luôn đồng hành cùng sự phát triển của xã hội là cam kết của Acecook đến mọi khách hàng trên toàn thế giới.

Song Thảo