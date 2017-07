Hoa hậu Kiều Ngân kể chuyện làm đẹp xứ Hàn

Được biết Kiều Ngân công khai chuyện đi “tút nhan sắc”, trong khi rất nhiều bạn nữ nghệ sĩ rất ngại nói về điều này...

Theo dõi trên trang cá nhân, thấy bạn đã thực hiện một cuộc đại trùng tu nhan sắc một cách đáng kể. Tại sao bạn lại có quyết định như vậy, trong khi bạn cũng khá đẹp rồi?



Nhiều người đặt câu hỏi đó nhưng Ngân xin khẳng định rằng mình không phải tín đồ của phẫu thuật thẩm mỹ. Ngân rất nhát, sợ đau, mỗi lần bị bệnh mà phải tiêm hay đi lấy máu thử máu thôi là Ngân cũng phải chuẩn bị tâm lý dữ lắm, luôn tìm cách hoãn binh hay kiếm cớ để không phải làm những thứ ấy. Khi biết mình buộc phải làm là y rằng trước đó sẽ năn nỉ y tá: “Chị ơi (hoặc anh ơi), làm nhẹ tay thôi nhé. Em sợ đau lắm” rồi nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.

Vì vậy khi một bệnh viện thẩm mỹ ngỏ lời mời Ngân làm đại sứ cũng như tư vấn cho Ngân, khuyên Ngân nên chỉnh sửa một số điểm trên gương mặt, Ngân đã suy nghĩ rất nhiều vì sợ làm nhiều quá gương mặt bị thay đổi, sẽ không ai nhận ra Kiều Ngân nữa. Nhưng các bác sĩ bên đó nói rằng gương mặt Ngân vốn đã sẵn đẹp rồi, chỉ cần trau chuốt lại một chút thì sẽ không còn phải lệ thuộc vào make up, quy trình phẫu thuật cũng được đảm bảo rất an toàn, không gây đau đớn gì hết nên Ngân đồng ý. Sau khi các vết thương đã lành, không còn sưng phù, gặp Ngân mọi người đều khen là “Ngân đợt này xinh hơn, trẻ hơn nhiều đấy” chứ không ai nói là “Ôi, nhìn Ngân khác quá, lạ quá, mãi mới nhận ra” khiến Ngân vô cùng hài lòng và cảm thấy quyết định thẩm mỹ của mình là đúng đắn.

Với công nghệ làm đẹp hiện đại hiện nay, có phải đó cũng là điều khiến bạn tự tin để "chỉnh" lại nhan sắc?

Là phụ nữ tất nhiên phải luôn quan tâm đến sắc vóc của mình, nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật Y học đã phát triển đến mức mà thật sự điều gì cũng có thể làm được. Công nghệ làm đẹp ngày càng tiên tiến, hiện đại giúp rút ngắn thời gian thẩm mỹ, hạn chế tối đa đau đớn và cho kết quả tốt hơn nhưng lý do thực sự khiến mình tin tưởng và quyết định "chỉnh" lại nhan sắc là do tay nghề bác sĩ cũng như uy tín của bệnh viện thẩm mỹ mà Ngân đại diện.

Nghe nói bạn có sử dụng mỡ tự thân để làm trẻ hóa. Đây được xem là phương pháp “hot” được nhiều người quan tâm. Bản thân bạn trải nghiệm phương pháp này thấy kết quả thế nào?

Các bác sĩ đã dùng mỡ tự thân của Ngân để tiêm vào phần rãnh má. Tác dụng là làm cho da mặt trở nên căng bóng nhờ được cung cấp collagen tự nhiên. Nếu như trước đây mình cảm thấy không tự tin khi để mặt mộc vì da sạm màu, lỗ chân lông to thì nay điều ấy đã không còn. Giờ Ngân có thể tự tin ra đường mà không cần make up, chỉ cần chút xíu son môi.

Ở VN, bạn có thường xuyên đi "chỉnh trang" lại nhan sắc ở spa hay các thẩm mỹ viện không và bạn thường chọn những dịch vụ nào?

Là phụ nữ tất nhiên phải luôn quan tâm đến sắc vóc của mình, nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, làm sao tạo ra được cái đẹp cho công chúng khi bản thân mình không đẹp, hay chí ít là không duyên và chưa chỉn chu được. Ngân rất quan tâm đến những dịch vụ chăm sóc da mặt và cơ thể nên hay tới spa để chăm sóc da, cung cấp khoáng chất và chất dinh dưỡng cho làn da thêm khỏe mạnh. Tuyệt đối Ngân không dùng cách tẩy lột để da trắng hơn. Mặc dù con gái trắng trông sẽ rất là sang chảnh, nhưng Ngân thích da khỏe khoắn dưới ánh nắng mặt trời hơn. Da đẹp trước hết phải là da khỏe.

Bạn có sợ việc phẫu thuật thẩm mỹ về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không? Vì tác động của nó cũng không phải nhỏ dù an toàn?

Có chứ, Ngân rất sợ những hệ lụy về sau nên khi chọn phương pháp nào, cho vùng nào trên cơ thể Ngân đều tư vấn với bác sĩ rất kỹ càng. Ngân kỹ đến nỗi sợ bác sĩ mất kiên nhẫn luôn... nhưng may mắn họ hiểu được tâm lý của Ngân nên đã tư vấn giúp Ngân chọn phương pháp an toàn nhất, không can thiệp sâu đến những vùng, những bộ phận có thể gây biến chứng. Và tất cả những loại phẫu thuật Ngân chọn đều là loại tiên tiến nhất; hoặc là đưa chất liệu sụn tự thân, mỡ tự thân, hoặc là dùng túi silicon tốt nhất để phòng trường hợp sau này Ngân không thích nữa, có thể phẫu thuật bóc tách ra mà không để lại ảnh hưởng gì.

Sau những trải nghiệm của mình, Ngân cho rằng: “Tút nhan sắc” bằng phẫu thuật thẩm mỹ không đáng ngại nếu chúng ta tìm đến nó khi cần thiết, tìm hiểu thật kỹ và sử dụng dịch vụ tiên tiến cùng với kỹ thuật cao, nơi bệnh viện uy tín và đầy đủ trang thiết bị y tế đạt chuẩn.

Thu Thủy

Ảnh: Phan Tiến Vũ