Lễ hội ánh sáng Sắc màu Hội An 2017, một hoạt động náo nhiệt thu hút người dân và du khách đó là đoàn diễu hành rước sắc bùa chúc xuân vòng quanh khu phố cổ.

Đây là nghi thức diễn xướng dân gian đặc trưng của Hội An nhân dịp tết đến xuân về với các làn điệu mở ngõ, chúc rượu, ca xuân trong trang phục truyền thống.

“Bản giao hưởng” của màu sắc và ánh sáng được lấy cảm hứng từ hình tượng Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng) trong tín ngưỡng của người Á Đông xưa, trên nền công nghệ tương tác và trình chiếu 3D hiện đại.

Hàng đêm, từ 19-21 giờ, các biểu tượng linh vật Long - Phụng tại công viên Kazik và Lân tại cầu An Hội được sắp đặt bằng các mô hình kết hợp với hệ thống chiếu sáng rực rỡ, tạo nên những cảnh sắc hấp dẫn thu hút sự thưởng lãm của người dân và du khách.

Riêng tại bức tường vàng cổ kính trước nhà số 31 Nguyễn Thái Học là khu vực trình chiếu những hình ảnh đẹp về Hội An, Quảng Nam và một số thắng cảnh nổi tiếng tại Việt Nam bằng công nghệ 3D Mapping.

Cũng trong thời gian này hàng đêm, tại ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Thái Học, người dân và du khách được tham gia trải nghiệm hệ thống sàn tương tác ánh sáng độc đáo. Đây là điểm nhấn thú vị trên đường phố Hội An khi mỗi bước chân của du khách đều là sự biến hóa kỳ diệu của những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng kỳ thú.

Đặc biệt, tại khu vực Chùa Cầu, câu chuyện về vùng đất “phố Hội sông Hoài”, hình ảnh về sinh hoạt, giao thương, tiếp biến văn hóa tại Hội An qua nhiều thế kỉ được “kể” bằng những hiệu ứng ánh sáng hiện đại, mới lạ thu hút hàng vạn lượt người thưởng thức, trải nghiệm.

Theo ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam thì Lễ hội ánh sáng Sắc màu Hội An không chỉ là sự kiện ấn tượng thu hút khách tham quan đến với Hội An trong năm 2017, mà còn mở màn cho nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn như Festival di sản Quảng Nam, Hợp xướng quốc tế, Giao lưu các đô thị di sản, Ẩm thực quốc tế… sẽ diễn ra tại Hội An vào tháng 6.2017.





Tin, ảnh: An Dy