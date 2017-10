Trong vai trò là một thương hiệu Đậm tình miền Trung, ngay từ những ngày đầu thành lập, Huda đã luôn gắn bó với mỗi bước phát triển, sẻ chia mọi khoảnh khắc khó khăn cùng mảnh đất và con người nơi đây.

Mảnh đất miền Trung với vị trí địa lý “mặt hướng biển Đông, lưng quay về dãy Trường Sơn” thường phải gánh chịu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ quanh năm. Cuộc sống của người dân nơi đây vì thế cũng gặp không ít khó khăn.

Có mặt tại thị trường miền Trung từ những năm 1990, thương hiệu Đậm tình miền Trung Huda thuộc Carlsberg Việt Nam không chỉ nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh, mang đến những sản phẩm có chất lượng hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng, mà còn là cái tên đi đầu trong những hoạt động cộng đồng, vì miền Trung thân yêu. Từ những chương trình vì sự phát triển của thế hệ trẻ như quỹ học bổng “Tài năng trẻ”, “Huda Central’s Got Talent - Tự hào tỏa sáng tài năng miền Trung” hay đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa… đều có sự đóng góp tích cực từ Huda.

Trong dịp tết Đinh Dậu, chương trình “Huda vui đón Tết - Gắn kết sẻ chia” được Huda tổ chức đã mang đến niềm vui xuân trọn vẹn cho hàng nghìn hộ dân thuộc 6 tỉnh miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. 7.000 phần quà mang trọn tấm lòng sẻ chia ấm áp đã được trao tận tay những hộ gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng thuộc bảo trợ xã hội là thành viên của các tổ chức cộng đồng như Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, Hội Người khuyết tật, Hội Chữ thập đỏ… giúp bà con vui tết cổ truyền.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Huda một lần nữa là đơn vị tiên phong sát cánh cùng miền Trung trong thời khắc khó khăn do siêu bão số 10 gây ra. Một lần nữa thể hiện sự gắn kết bền vững từ cả “tâm” và “tầm” của doanh nghiệp. Với thông điệp “Huda luôn đồng hành cùng miền Trung thân yêu”, các nhân viên thuộc Carlsberg Việt Nam nói chung, Huda nói riêng đã cùng phối hợp với báo Công An Nhân Dân vượt qua những chặng đường còn nguyên vết tích tàn phá của bão để đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng bà con tại các huyện, thị xã thuộc 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Tại những địa phương này, đoàn đã trao 4.000 phần quà, với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng, bao gồm những nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa… để san sẻ bớt nỗi nhọc nhằn, tạo động lực giúp bà con nhanh chóng an tâm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bên cạnh đó, với tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển bền vững của miền Trung, nhãn hàng Huda thuộc Carlsberg Việt Nam cũng luôn là đơn vị đi đầu hưởng ứng các chủ trương, chính sách của địa phương về bảo vệ môi trường. Nổi bật hơn cả là chương trình “Together Towards ZERO”. Đây là chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg bao gồm bốn tham vọng chính: KHÔNG khí thải carbon, KHÔNG dùng nước lãng phí, KHÔNG uống thiếu trách nhiệm và KHÔNG tai nạn lao động. Là một thành viên của tập đoàn, Carlsberg Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng chương trình này và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đó là lượng nước sử dụng để sản xuất bia trong 6 tháng đầu năm 2017 đã giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, với tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển bền vững của miền Trung, nhãn hàng Huda thuộc Carlsberg Việt Nam cũng luôn là đơn vị đi đầu hưởng ứng các chủ trương, chính sách của địa phương về bảo vệ môi trường. Nổi bật hơn cả là chương trình “Together Towards ZERO”. Đây là chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg bao gồm bốn tham vọng chính: KHÔNG khí thải carbon, KHÔNG dùng nước lãng phí, KHÔNG uống thiếu trách nhiệm và KHÔNG tai nạn lao động. Là một thành viên của tập đoàn, Carlsberg Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng chương trình này và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đó là lượng nước sử dụng để sản xuất bia trong 6 tháng đầu năm 2017 đã giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ giữ vững một chất lượng hảo hạng và hương vị đặc trưng không đổi suốt gần ba thập kỷ, Huda còn thể hiện vẹn toàn trách nhiệm và sự sẻ chia đối địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Thông qua hàng loạt các chương trình với ý nghĩa nhân văn cao cả và những chiến lược hành động thiết thực trong thời gian vừa qua, Carlsberg Việt Nam nói chung và thương hiệu Đậm tình miền Trung Huda nói riêng đã một lần nữa khẳng định mạnh mẽ cam kết gắn bó cùng phát triển với miền Trung thân yêu, chăm lo cho đời sống của người dân nơi đây ngày càng tốt đẹp hơn.

Thông tin dịch vụ