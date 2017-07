Nhưng hiếm ai biết được, để làm nên tên tuổi như ngày nay, Tường An đã luôn đầu tư, phát triển hai vốn quý cốt lõi: là nhà máy, dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới; và những con tim, khối óc đồng lòng vì một sứ mệnh chung - cống hiến cho từng gian bếp Việt!

Nhà máy dầu Phú Mỹ - nhà máy “xanh” hội tụ những tinh hoa công nghệ

Hoạt động từ năm 2008, nhà máy dầu Phú Mỹ là nhà máy sản xuất lớn nhất của Tường An, với quy mô gần 80.000 m2, tổng giá trị đầu tư đến 330 tỉ đồng. Bước vào khuôn viên nhà máy, ai cũng bất ngờ bởi không gian xanh được bao phủ bởi rất nhiều cây lá hoa cỏ. Hóa ra, đây là một trong những nhà máy thân thiện với môi trường bậc nhất Việt Nam với độ phủ xanh chiếm đến 40% tổng diện tích.

Là thương hiệu Việt mang tính truyền thống cao, nhưng Tường An luôn tiên phong trong việc cải tiến những công nghệ mới nhất. Điều này được minh chứng khi mà bước vào bên trong nhà máy, tất cả đều choáng ngợp bởi sự hiện đại, hoành tráng của các cỗ máy tinh luyện trị giá đến 178 tỉ đồng và cho công suất hơn 800 tấn/ngày. Anh Minh - Phó giám đốc nhà máy dầu Phú Mỹ, chia sẻ với niềm tự hào to lớn: “Dây chuyền tinh luyện dầu thực vật liên tục được nhập khẩu từ Bỉ, trị giá đến 66 tỉ đồng, là hiện đại bậc nhất trong giới sản xuất dầu hiện nay. Vốn hành động theo tiêu chí “nói ít làm nhiều", những đầu tư khủng của Tường An bao năm nay không nhiều người biết đến. Nhưng vậy mới hay, mình âm thầm đi cạnh người dân là cũng thấy hạnh phúc rồi”.

Nguồn nhân lực tài năng, tâm huyết - tinh hoa con người “vô giá” của Tường An

Tại Tường An, điều quý giá nhất không phải là những cỗ máy công nghệ hiện đại, mà chính là nguồn nhân lực tài năng, kinh nghiệm lâu năm và giàu tri đức, âm thầm đồng hành cùng sứ mệnh cống hiến của Chú Voi đỏ suốt chặng đường dài. Qua những khóa tập huấn nâng cao tay nghề Tường An thường xuyên tổ chức, anh em công nhân luôn được cập nhật xu thế mới trên thị trường, từ đó có thể sáng tạo ra những phương án vượt trội, giúp Tường An tối đa hóa sản lượng và hiệu quả sản xuất.

“Mọi ý kiến của chúng tôi đều được ban lãnh đạo lắng nghe và khuyến khích đúng như giá trị cốt lõi của công ty: tâm huyết, đoàn kết và quyền sáng tạo luôn được công nhận! Tròn 10 năm tại Tường An, tôi nhận thấy anh em chúng tôi có tính cách giống như thương hiệu mình gắn bó: giản dị, trung thành, và đầy ấm áp” - anh Nam, một chuyên viên kỹ thuật bùi ngùi nói lên cảm nhận của mình sau một thập niên gắn bó với nơi đây.

Việc kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa công nghệ và tinh hoa con người đã giúp Tường An đột phá vượt trội trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất, như dầu ăn Cooking Oil đưa chất lượng bữa ăn người Việt lên một tầm cao mới, là sản phẩm chủ lực của Tường An từ năm 1991 tới nay. Đến năm 1992, Tường An mang đến cho người tiêu dùng dầu nành nguyên chất lần đầu có mặt tại Việt Nam với nhiều giá trị dinh dưỡng cao, cùng với việc áp dụng bổ sung các vi chất dinh dưỡng vào dầu ăn vào năm 2003, gồm các sản phẩm VIO cho trẻ, bổ sung DHA, giàu vitamin A, E tự nhiên; dầu Season bổ sung vitamin A, D tốt cho xương, hợp cho người cao tuổi. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm qua từng thời kỳ mà vẫn duy trì giá thành hợp lí, Tường An đã thực sự chinh phục trái tim người tiêu dùng Việt.

Đạt được nhiều mốc son chói lọi, như danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao liên tiếp 21 năm từ 1997 - 2017, danh hiệu Top 10 thương hiệu thực phẩm được người Việt chọn mua nhiều nhất do Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Kantar Worldpanel công bố trong báo cáo Brand Footprint - Dấu chân thương hiệu 2017 cùng rất nhiều giải thưởng uy tín khác, đã khẳng định được tầm vóc to lớn của Tường An trong ngành dầu ăn Việt Nam từ xưa đến nay.

Cùng với việc gìn giữ giá trị cốt lõi, phát triển bền vững bằng những vốn quý của mình, Tường An đã đi sâu vào lòng người dân Việt Nam suốt 40 năm qua, trở thành một “thương hiệu quốc dân” của đất Việt. Giờ đây mỗi khi nhắc đến Tường An, ai cũng đều nghĩ về hình ảnh Chú Voi đỏ luôn tận tụy làm trợ thủ đắc lực cho người làm bếp, để “mỗi ngày giòn ngon, yêu thương gửi trọn” trong từng bữa ăn gia đình Việt!

