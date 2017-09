Sáng nay (16.9), ông Hồ Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương), cho biết ông Trương Phúc Thực, Phó chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Nam Sách) đã bị UBND huyện Nam Sách kỷ luật bằng hình thức khiển trách về sai phạm trong trong vụ phê bình một gia đình trong lý lịch công dân.



Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 7.8, khi xác nhận sơ yếu lý lịch của chị Nguyễn Thị Quyên (23 tuổi, ngụ thôn An Đông, xã An Bình), ông Trương Phú Thực đã viết thêm trước khi ký xác nhận: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”. Việc này khiến gia đình chị Quyên bức xúc và đưa lên mạng xã hội. Giải thích nguyên nhân Phó chủ tịch UBND xã An Bình phê như trên, anh Nguyễn Danh Cương (anh trai chị Quyên), cho rằng vì gia đình anh chưa đóng tiền làm đường (12 triệu đồng cho 6 nhân khẩu).